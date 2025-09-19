Бьюти, креатив, семья. Какие новые номинации есть в премии "Народный знак качества"

В 2025 году организаторы ввели новые направления для участия

19 сентября 2025, 11:45, ИА Амител erid: 2W5zFJ8zbUc

"Народный знак качества" / Фото: Дмитрий Днепровский

В Алтайском крае продолжается прием заявок на участие в ежегодной премии "Народный знак качества". С 3 сентября по 2 октября 2025 года все желающие (как жители региона, так и бизнес) могут номинировать компании на сайте народныйзнаккачества.рф. Участие в борьбе за народное звание принимают уже почти 400 ресторанов, медцентров, автосалонов, магазинов региона. Организаторы масштабного события рассказали, какие в этом году появились новые номинации.

Всего открытых номинаций 18. Это "Официальный автодилер", "Автосалон", "Автосервис", "Малоэтажное строительство", "Застройщик", "Медцентр", "Центр дополнительного образования", "Производитель продуктов питания", "Производитель промышленных товаров", "Ресторан и кафе", "Фастфуд и доставка", "Спортивный клуб", "Стройка и ремонт", "Продовольственная торговая сеть", "Непродовольственная торговая сеть". Есть и три новые – "Бьюти-центр", "Семейный бизнес", "Креативный бизнес".

"Бьюти-центр"

В данной номинации принимают участие компании, оказывающие профессиональные услуги в сфере красоты и эстетики. К участию допускаются как небольшие специализированные салоны, так и крупные бьюти-центры с широким спектром услуг.

В номинации могут быть представлены организации, оказывающие услуги по маникюру и педикюру, парикмахерские услуги и стайлинг, оформление и коррекция бровей и ресниц, косметологические процедуры, услуги визажистов и стилистов и другие направления индустрии красоты и ухода.

"Семейный бизнес"

В этой номинации могут участвовать малые предприятия (до 100 человек), зарегистрированные в Едином реестре МСП ФНС России, где бизнес ведут члены одной семьи не менее 12 месяцев.

К участию допускаются:

компании, где члены семьи владеют не менее 50% бизнеса и занимают руководящие должности, при этом по основному месту работы занято минимум два родственника;

крестьянские (фермерские) хозяйства, где не менее двух членов – родственники, либо один из работников – член семьи главы хозяйства;

индивидуальные предприниматели, у которых по основному месту работы трудятся не менее двух членов семьи.

Членами семьи считаются супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки, а также другие близкие родственники.

Для прохождения во второй этап премии компании, заявленные в номинации "Семейный бизнес", в срок до 2 октября 2025 года по запросу организаторов премии должны предоставить документы, подтверждающие выполнение выше обозначенных критериев.

"Креативный бизнес"

В этой номинации могут принимать участие компании, чья деятельность основана на творческом потенциале, инновациях и создании интеллектуальной собственности. Это компании, которые разрабатывают и реализуют оригинальные продукты или услуги в сферах искусства, дизайна, архитектуры, медиа, рекламы, музыки, кино, издательского дела, моды, IT и цифрового контента, а также ремесел и культурного наследия.

Номинант может быть зарегистрирован в качестве самозанятого, индивидуального предпринимателя, общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества.

К участию допускаются:

студии дизайна, архитектурные бюро, агентства рекламы и маркетинга;

театры, галереи, издательства;

IT-компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, видеоигр, цифровых платформ и медиа-контента;

мастерские и бренды, работающие с модой, ювелирным делом, ремеслами и гастрономией;

организации, реализующие проекты в области сохранения и популяризации культурного наследия.

Напомним, организаторами премии "Народный знак качества" выступают информационный портал amic.ru и радио Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. В рамках проекта проходит масштабное народное голосование, по итогам которого будут выбраны победители в каждой номинации. Условия участия на сайте народныйзнаккачества.рф.

ООО "Траст-2"

Реклама