Болельщики украинского футбольного клуба оскорбили ЦСКА и "Партизан"

Инцидент произошел во время матча Лиги конференций

25 июля 2025, 16:20, ИА Амител

Матч между "Александрией" и "Партизаном" / Фото: кадр из трансляции

Фанаты украинского футбольного клуба "Александрия" во время гостевой игры против сербского "Партизана" призывали к насилию над своими оппонентами и оскорбляли футбольный клуб ЦСКА Москва, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на "Телеграф.РС".

Перед матчем главный тренер "Александрии" Кирилл Нестеренко возмутился тем, что "Партизан" летом сыграл в Москве в Братском Кубке московских и белградских ФК.

«Мы не поддерживаем "Партизан", учитывая тот факт, что они принимали участие в турнире в России. Клуб считает это враждебным по отношению к нам. Не задавайте никаких вопросов по этому поводу», – сказал Нестеренко.

Первые 30 минут игры прошли спокойно, но потом фанаты украинской команды стали выкрикивать оскорбления в адрес "Партизана" и московского ЦСКА. Эстонский арбитр Йоонас Яановиц эти выкрики полностью проигнорировал.

Украинские болельщики выкрикивали "Убей серба" – это попало в трансляцию и спровоцировало скандал. А футболисты отказались пожимать руки спортсменам из белградской команды.

Встреча между "Александрией" и "Партизаном" на нейтральном поле в Польше завершилась со счетом 2:0 в пользу сербов.