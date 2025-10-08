Большая реконструкция трассы Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь" близится к завершению

Параллельно заканчиваются работы на участке с 7-го по 15-й километр, где уже построен новый мост через реку Большая Бирюкса

08 октября 2025, 21:00, ИА Амител

Большая реконструкция трассы Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь" / Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

На Алтае начались работы на завершающем этапе реконструкции популярной туристической трассы Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь", соединяющей основные курорты региона, сообщает в своем Telegram-канале Виктор Томенко.

«Для реализации этого проекта требуются значительные вложения. Из краевого бюджета мы выделили на завершающий этап – с нулевого по седьмой километр – почти 1,5 миллиарда рублей», – отметил губернатор Алтайского края.

Параллельно завершаются работы на участке с 7-го по 15-й километр, где уже построен новый мост через реку Большая Бирюкса, смонтированы все водопропускные трубы и ведется укладка дорожного покрытия.

Также в настоящее время осуществляется монтаж 53-метрового пешеходного моста, обустраивается смотровая площадка, а на другом участке направления началась реконструкция моста через реку Большой Каим, где строители уже приступили к забивке свай для новых опор.