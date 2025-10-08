НОВОСТИТранспорт

Большая реконструкция трассы Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь" близится к завершению

Параллельно заканчиваются работы на участке с 7-го по 15-й километр, где уже построен новый мост через реку Большая Бирюкса

08 октября 2025, 21:00, ИА Амител

Большая реконструкция трассы Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь" / Фото: Telegram-канал Виктора Томенко
Большая реконструкция трассы Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь" / Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

На Алтае начались работы на завершающем этапе реконструкции популярной туристической трассы Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь", соединяющей основные курорты региона, сообщает в своем Telegram-канале Виктор Томенко.

«Для реализации этого проекта требуются значительные вложения. Из краевого бюджета мы выделили на завершающий этап – с нулевого по седьмой километр – почти 1,5 миллиарда рублей», – отметил губернатор Алтайского края.

Параллельно завершаются работы на участке с 7-го по 15-й километр, где уже построен новый мост через реку Большая Бирюкса, смонтированы все водопропускные трубы и ведется укладка дорожного покрытия.

Также в настоящее время осуществляется монтаж 53-метрового пешеходного моста, обустраивается смотровая площадка, а на другом участке направления началась реконструкция моста через реку Большой Каим, где строители уже приступили к забивке свай для новых опор. 

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

21:04:23 08-10-2025

В основном ведь турист через Алтайское в горный едет

  Гость

Avatar Picture
Гость

07:08:14 09-10-2025

Гость (21:04:23 08-10-2025) В основном ведь турист через Алтайское в горный едет... С Белокурихи удачно будет добираться

  Гость

Avatar Picture
Гость

09:10:09 09-10-2025

Гость (07:08:14 09-10-2025) С Белокурихи удачно будет добираться ... И много интересного с Белокуриха туристов на Бирюзовую едет?

  Гость

Avatar Picture
Гость

11:07:16 09-10-2025

Гость (09:10:09 09-10-2025) И много интересного с Белокуриха туристов на Бирюзовую едет?... Прокатить летом разок, увидишь)

  Гость

Avatar Picture
Гость

08:03:52 09-10-2025

Гость (21:04:23 08-10-2025) В основном ведь турист через Алтайское в горный едет... Алтайский край развивает дорожную сеть в Алтайском крае. Что не так, болезный турист?

  Гость

Avatar Picture
Гость

06:25:05 09-10-2025

Хорошая трасса чтобы в манжерок без пробок попасть

  Гость

Avatar Picture
Сергей

08:56:24 09-10-2025

А от берюксинского перевала до алтайского оставшуюся дорогу делать не будут так сойдёт????

  Сергей

Avatar Picture
Гость

09:11:35 09-10-2025

Сергей (08:56:24 09-10-2025) А от берюксинского перевала до алтайского оставшуюся дорогу ... не все сразу

  Гость

Avatar Picture
Гость

21:23:45 09-10-2025

А полтора ярда за 7 километров - просто очушееть!!!

  Гость

Avatar Picture
Гость

09:27:34 11-10-2025

Гость (21:23:45 09-10-2025) А полтора ярда за 7 километров - просто очушееть!!! ... Опять на ум приходит Китай сделали бы фантастику за меньшие деньги - копеечка в копеечку. Почему в Китае продукция в разы дешевле, чем в России и США?

  Гость

Avatar Picture
Сергей

08:38:25 11-10-2025

Гость (21:23:45 09-10-2025) А полтора ярда за 7 километров - просто очушееть!!! ... Чинушам та надо себе что-то отхватить.

  Сергей

