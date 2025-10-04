Больше 20 человек спасли при пожаре в Кургане

К возгоранию в здании привело короткое замыкание

04 октября 2025, 16:05, ИА Амител

Крупный пожар в здании / Фото: amic.ru

В Кургане благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать трагедии в пятиэтажном жилом доме, где вспыхнул пожар. Информацию предоставили в пресс-службе МЧС России.

Происшествие случилось 29 сентября. По предварительным данным, к возгоранию привело короткое замыкание трансформатора, расположенного в подвальном помещении. Быстро распространившийся густой дым заполнил лестничные клетки, поставив под угрозу безопасность жильцов.

На ликвидацию пожара были направлены силы МЧС: 29 сотрудников и 8 единиц специализированной техники. Пожарные справились с огнем на площади пяти квадратных метров в кратчайшие сроки и провели эвакуацию, в ходе которой были спасены 23 человека, среди них двое несовершеннолетних. К счастью, в результате инцидента никто не получил травм.