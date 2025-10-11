Больше 25 тысяч супружеских пар Алтайского края получили выплаты

Деньги предусмотрены для тех, кто отпраздновал золотую свадьбу

11 октября 2025, 08:35, ИА Амител

Пенсионеры / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае с начала 2025 года свыше 25 тысяч супружеских пар, празднующих золотой юбилей, были удостоены разовой материальной помощи. Как сообщил губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале, на данную поддержку из краевого бюджета выделено около 250 миллионов рублей.

Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей. Воспользоваться ею могут супруги, постоянно проживающие на территории Алтайского края, при условии, что оба супруга живы и дали согласие на перечисление средств на банковский счет одного из них.

Пары, отмечающие 50-летие свадьбы в 2025 году, могут оформить заявление на получение выплаты за месяц до юбилейной даты либо в течение последующих 12 месяцев. Подать документы можно в отдел социальной защиты населения по месту жительства или через офисы МФЦ.