Более 30 авиарейсов в ХМАО и обратно подешевеют

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень межрегиональных авиамаршрутов, для которых предусмотрено государственное субсидирование

01 октября 2025, 15:13, ИА Амител

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2025 году Росавиация утвердила список межрегиональных авиационных направлений, поддерживаемых государством. В данный перечень вошли 267 авиамаршрутов, охватывающих географически все федеральные округа Российской Федерации. 36 из них связывают различные регионы России с городами Ханты-Мансийского автономного округа, а также налаживают сообщение между Югрой и другими субъектами РФ. Подробный перечень можно найти на официальном сайте ведомства.

В текущем году в реестр субсидируемых рейсов был добавлен маршрут Санкт-Петербург – Советский – Санкт-Петербург. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа покрывает 51% расходов на его выполнение. Рейсы выполняются каждую неделю, по пятницам, начиная с 19 сентября 2025 года, на самолетах Sukhoi Superjet 100. При условии высокого спроса на этот рейс планируется продолжение программы субсидирования в будущем году.