Даже если билет у вас на руках, это не гарантия, что вы спокойно сядете в самолет и улетите

10 сентября 2025, 17:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В сезон путешествий россияне часто сталкиваются с овербукингом. Вот и совсем недавно барнаульцы пожаловались на то, что их не пустили в самолет из Новосибирска в Санкт-Петербург даже с купленными билетами. В итоге пассажирам пришлось больше 16 часов ждать, пока их не посадят на другой рейс.

Это распространенная проблема: компании нередко продают больше билетов, чем мест в самолете. В итоге кто-то остается "за бортом". О том, зачем нужен овербукинг, не нарушает ли он законы, можно ли его избежать и что делать, если вас не пускают на рейс, – в материале amic.ru.

1 Что такое овербукинг? Овербукинг – распространенная во многих странах стратегия, которой придерживаются авиакомпании. Суть в том, что они продают немного больше билетов, чем может вместить самолет на определенном рейсе. По-другому эта тактика называется сверхбронирование: компания рассчитывает, что часть пассажиров не явится на рейс, но загрузка при этом все равно будет 100%-ной. Соответственно, часть пассажиров, которая, как и все, купила билеты на рейс, остается "за бортом": им отказывают в посадке в самолет. В России такое тоже практикуется. Для пассажиров это часто выглядит как "технический сбой". Вы заранее приезжаете в аэропорт, проходите регистрацию, но вместо конкретного номера в посадочном талоне видите статус "Ожидание" (Standby). Нередко это означает именно овербукинг на рейсе – в этой ситуации крайне вероятен сценарий, что самолет отправится без вас.

2 Зачем авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолете? Таким образом авиакомпании стараются гарантировать себе полную загрузку рейса. Это очень важно, чтобы поддерживать экономическую рентабельность перелетов. При этом перевозчики соглашаются с такими издержками, как разбирательства с "несостоявшимися пассажирами" и расходы на их питание и временное размещение.

3 Разве это законно, что меня могут не пустить на рейс даже с билетом? Да. Никаких законодательных норм, запрещающих овербукинг, нет. Так что авиакомпания действительно имеет право отказать вам в посадке. Но при этом перевозчик обязан соблюсти все ваши права и найти решение, которое вас устроит. Вас могут либо все-таки пустить в самолет (если кто-то из зарегистрировавшихся пассажиров не придет), отправить следующим рейсом или вернуть деньги за билет.

4 Кто рискует попасть под овербукинг? Под овербукинг чаще всего попадают пассажиры, не успевшие вовремя пройти регистрацию или сделавшие это в числе последних. Отдельная группа риска – люди, которые купили билеты по ценам значительно ниже средних и в самый последний момент.

5 Как избежать овербукинга при покупке авиабилетов? Чтобы не попасть под овербукинг, лучше всего зарегистрироваться на рейс онлайн, как только появится такая возможность: обычно регистрация открывается за сутки до отправления. Если вы летите с пересадками, всегда старайтесь брать билеты, чтобы между рейсами у вас был запас в несколько часов. Этого времени будет достаточно, чтобы решить все проблемы.

6 На что я имею право, если попал под овербукинг? Во-первых, пассажиру, которого так и не посадили в самолет, должны вернуть потраченные на билет деньги в полном объеме, даже если билеты невозвратные. Но прежде всего представитель авиакомпании обязан предложить клиенту пересесть на ближайший доступный рейс до места назначения. Если это требует длительного ожидания, расходы на питание, размещение и трансфер до гостиницы тоже берет на себя авиаперевозчик. Важно: при овербукинге пассажир имеет право на денежную компенсацию за просрочку, как это происходит при длительной задержке рейса. За каждый час просрочки отправления вам должны заплатить 100 рублей: таким образом можно получить до половины стоимости вашего билета. Наконец, если из-за овербукинга сорвались ваши планы, вы можете подать жалобу и потребовать компенсации. Если авиакомпания не идет вам навстречу, можно добиваться справедливости через суд.