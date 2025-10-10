В России могут ввести обязательный карантин для мигрантов за их счет

Депутат Миронов сослался на статистику, согласно которой за первые девять месяцев 2025 года из России было выдворено 4,5 тысячи иностранных граждан с опасными заболеваниями

10 октября 2025, 18:00, ИА Амител

Мигранты / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой о введении обязательного карантина для мигрантов, прибывающих в Россию из стран Средней Азии. По мнению парламентария, все расходы на карантинные мероприятия должны нести сами въезжающие, сообщает "Абзац".

Миронов сослался на статистику, согласно которой за первые девять месяцев 2025 года из России было выдворено 4,5 тысячи иностранных граждан с опасными заболеваниями.

«Заразных мигрантов выявили, когда они пытались получить разрешительные документы для проживания в России. А есть те, кто без них спокойно обходится или достает нужные бумаги через диаспоры», – отметил политик.

Депутат предложил направлять всех прибывающих в РФ по безвизовому режиму из стран Средней Азии сразу на карантин с оплатой соответствующего сбора.