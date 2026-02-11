Больше переработок. В Госдуме намерены увеличить лимит сверхурочной работы в два раза
11 февраля 2026, 09:34, ИА Амител
Государственная Дума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий увеличение предельного годового лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов. Документ также вводит единый порядок оплаты переработок, пишет "Коммерсантъ".
Согласно инициативе, в пределах первых 120 часов сверхурочной работы первые два часа должны оплачиваться с коэффициентом 1,5, а последующие — в двойном размере. Если же общий объем переработок превысит 120 часов в год, все дополнительные часы подлежат оплате исключительно по двойному тарифу.
После вступления закона в силу работодатели получат возможность официально привлекать сотрудников к большему объему сверхурочных работ в рамках трудового законодательства. При этом действующее ограничение сохраняется: продолжительность переработок не может превышать четырех часов в течение двух дней подряд.
Законопроект был рассмотрен и поддержан в первом чтении в Государственной Думе. Дальнейшее обсуждение документа продолжится в рамках последующих чтений.
09:37:48 11-02-2026
Не говорите, что о вас не заботятся! У вас теперь есть право на более лучший сверхурочный труд!
🤣🤣🤣🤣
09:56:20 11-02-2026
Скоро выборы. Вот и поддержим Терешкову до 92 лет собралась работать....
10:09:43 11-02-2026
Шлем мешки писем
10:08:10 11-02-2026
При этом сами депутаты по два года порой не посещают думу
10:23:27 11-02-2026
Маразм крепчает. Работодатели уменьшат ставки за 8 часов смены, а за сверх будут платить 1,5. Но будет иметь право заставить работать лишних 119 часов в год. 119, чтобы не платить скоеффициентом 2. А работник будет получать те же деньги, может чуть-чуть больше. Чем плох расчёт сейчас? Тем, что обязательно нужно согласие работника, а после вредительских плясок депутатов можно и не спрашивать, приказ положил перед ним и пущай пашет.
11:18:22 11-02-2026
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?
(с)
"Про Федота-стрельца, удалого молодца"