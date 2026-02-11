Больше переработок. В Госдуме намерены увеличить лимит сверхурочной работы в два раза

Законопроект был рассмотрен и поддержан в первом чтении

11 февраля 2026, 09:34, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Государственная Дума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий увеличение предельного годового лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов. Документ также вводит единый порядок оплаты переработок, пишет "Коммерсантъ".

Согласно инициативе, в пределах первых 120 часов сверхурочной работы первые два часа должны оплачиваться с коэффициентом 1,5, а последующие — в двойном размере. Если же общий объем переработок превысит 120 часов в год, все дополнительные часы подлежат оплате исключительно по двойному тарифу.

После вступления закона в силу работодатели получат возможность официально привлекать сотрудников к большему объему сверхурочных работ в рамках трудового законодательства. При этом действующее ограничение сохраняется: продолжительность переработок не может превышать четырех часов в течение двух дней подряд.

Дальнейшее обсуждение документа продолжится в рамках последующих чтений.