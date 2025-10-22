НОВОСТИОбщество

Более половины россиян придумывают отговорки, чтобы не видеться с друзьями

Подавляющее большинство респондентов сообщили, что хотя бы раз придумывали повод, лишь бы не идти на встречу

22 октября 2025, 15:05, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Значительная часть жителей России не всегда имеет желание увидеться с приятелями: 60% опрошенных заявили, что порой предпочитают остаться дома. Свыше половины респондентов указали, что как минимум однажды прибегали к вымышленной причине, чтобы сорвать запланированную встречу. Об этом сообщает life.ru, ссылаясь на данные исследований.

В качестве самых распространенных оправданий назывались неотложные вопросы, трудовая занятость, дела по дому или плохое самочувствие. В то же время 79% опрошенных утверждают, что друзья не подозревали об обмане. Тем не менее существуют обстоятельства, когда респонденты пересиливают нежелание куда-либо идти: прогулки при благоприятной погоде, посещение кинотеатров и концертных залов, выставочные мероприятия, вечеринки или совместные посиделки за пиццей.

НОВОСТИЗдоровье

Россия Статистика отдых и развлечения

Комментарии 10

Avatar Picture
Шинник

15:24:56 22-10-2025

кто-то из юмористов пошутил
"Тебе 20 и ты готов вечером лететь на другой конец города для дружественной попойки и встречи с девушками и друзьями,
Тебе 40 и ты ищешь повод чтобы не идти несколько сотен метров чтобы встретиться с друзьями для дружественной попойки... А ещё какие-то незнакомые девушки ... Вечер "

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:42 22-10-2025

В старости друзей нет

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:46:07 22-10-2025

С настоящими друзьми теперь уже напряг. Одни знакомые, со своими шкурными интересами.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:58:33 22-10-2025

гость (15:46:07 22-10-2025) С настоящими друзьми теперь уже напряг. Одни знакомые, со ...
со шкурными интересами еще по-божески. Есть еще вообще без всяких интересов )))

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:18:07 22-10-2025

есть такое. я вот очень богат стал волею судеб. общаюсь только с 1-3 семьями друзей, с которыми находимся на одном уровне, ну там сьездить на манжерок на недельку, такое. Или по горящей на Малдивы. а остальные друзья юности рано или поздно скатываются до попрошаек, увы! дай дай помоги займи дай(((. когда прознают про мои финансы. Поэтому да, половина заблочены благо настройки позволяют всех игнорить ненужных

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:03:59 22-10-2025

Гость (20:18:07 22-10-2025) есть такое. я вот очень богат стал волею судеб. общаюсь толь... Я тебе скажу тогда уровень ты наш, дерьмо ты а не человек. Не завидую тем друзьям , которые пока с тобой дружат

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:27:36 22-10-2025

Гость (20:18:07 22-10-2025) есть такое. я вот очень богат стал волею судеб. общаюсь толь... и правильно!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:10:13 22-10-2025

Гость (20:18:07 22-10-2025) есть такое. я вот очень богат стал волею судеб. общаюсь толь... Малограмотное школоло))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:15 23-10-2025

Гость (20:18:07 22-10-2025) есть такое. я вот очень богат стал волею судеб. общаюсь толь... Сам сочинил или прочитал где ? ))) Богач )))))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:13 23-10-2025

Гость (20:18:07 22-10-2025) есть такое. я вот очень богат стал волею судеб. общаюсь толь... Сам сочинил или прочитал где ? ))))

  0 Нравится
Ответить
