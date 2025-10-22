Более половины россиян придумывают отговорки, чтобы не видеться с друзьями

Подавляющее большинство респондентов сообщили, что хотя бы раз придумывали повод, лишь бы не идти на встречу

22 октября 2025, 15:05, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Значительная часть жителей России не всегда имеет желание увидеться с приятелями: 60% опрошенных заявили, что порой предпочитают остаться дома. Свыше половины респондентов указали, что как минимум однажды прибегали к вымышленной причине, чтобы сорвать запланированную встречу. Об этом сообщает life.ru, ссылаясь на данные исследований.

В качестве самых распространенных оправданий назывались неотложные вопросы, трудовая занятость, дела по дому или плохое самочувствие. В то же время 79% опрошенных утверждают, что друзья не подозревали об обмане. Тем не менее существуют обстоятельства, когда респонденты пересиливают нежелание куда-либо идти: прогулки при благоприятной погоде, посещение кинотеатров и концертных залов, выставочные мероприятия, вечеринки или совместные посиделки за пиццей.