Более половины россиян придумывают отговорки, чтобы не видеться с друзьями
Подавляющее большинство респондентов сообщили, что хотя бы раз придумывали повод, лишь бы не идти на встречу
22 октября 2025, 15:05, ИА Амител
Значительная часть жителей России не всегда имеет желание увидеться с приятелями: 60% опрошенных заявили, что порой предпочитают остаться дома. Свыше половины респондентов указали, что как минимум однажды прибегали к вымышленной причине, чтобы сорвать запланированную встречу. Об этом сообщает life.ru, ссылаясь на данные исследований.
В качестве самых распространенных оправданий назывались неотложные вопросы, трудовая занятость, дела по дому или плохое самочувствие. В то же время 79% опрошенных утверждают, что друзья не подозревали об обмане. Тем не менее существуют обстоятельства, когда респонденты пересиливают нежелание куда-либо идти: прогулки при благоприятной погоде, посещение кинотеатров и концертных залов, выставочные мероприятия, вечеринки или совместные посиделки за пиццей.
15:24:56 22-10-2025
кто-то из юмористов пошутил
"Тебе 20 и ты готов вечером лететь на другой конец города для дружественной попойки и встречи с девушками и друзьями,
Тебе 40 и ты ищешь повод чтобы не идти несколько сотен метров чтобы встретиться с друзьями для дружественной попойки... А ещё какие-то незнакомые девушки ... Вечер "
15:33:42 22-10-2025
В старости друзей нет
15:46:07 22-10-2025
С настоящими друзьми теперь уже напряг. Одни знакомые, со своими шкурными интересами.
15:58:33 22-10-2025
гость (15:46:07 22-10-2025) С настоящими друзьми теперь уже напряг. Одни знакомые, со ...
со шкурными интересами еще по-божески. Есть еще вообще без всяких интересов )))
20:18:07 22-10-2025
есть такое. я вот очень богат стал волею судеб. общаюсь только с 1-3 семьями друзей, с которыми находимся на одном уровне, ну там сьездить на манжерок на недельку, такое. Или по горящей на Малдивы. а остальные друзья юности рано или поздно скатываются до попрошаек, увы! дай дай помоги займи дай(((. когда прознают про мои финансы. Поэтому да, половина заблочены благо настройки позволяют всех игнорить ненужных
21:03:59 22-10-2025
Гость (20:18:07 22-10-2025) есть такое. я вот очень богат стал волею судеб. общаюсь толь... Я тебе скажу тогда уровень ты наш, дерьмо ты а не человек. Не завидую тем друзьям , которые пока с тобой дружат
21:27:36 22-10-2025
Гость (20:18:07 22-10-2025) есть такое. я вот очень богат стал волею судеб. общаюсь толь... и правильно!
23:10:13 22-10-2025
Гость (20:18:07 22-10-2025) есть такое. я вот очень богат стал волею судеб. общаюсь толь... Малограмотное школоло))
13:04:15 23-10-2025
Гость (20:18:07 22-10-2025) есть такое. я вот очень богат стал волею судеб. общаюсь толь... Сам сочинил или прочитал где ? ))) Богач )))))
13:05:13 23-10-2025
Гость (20:18:07 22-10-2025) есть такое. я вот очень богат стал волею судеб. общаюсь толь... Сам сочинил или прочитал где ? ))))