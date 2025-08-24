Больше сотни пассажиров не могут улететь из барнаульского аэропорта
Причины отмены рейсов выясняются
24 августа 2025, 15:30, ИА Амител
24 августа в аэропортах семи сибирских городов – Барнаула, Кемерова, Новокузнецка, Омска, Томска, Горно-Алтайска и Норильска – произошла массовая отмена рейсов, из-за которой более 1,5 тысячи пассажиров, включая семьи с детьми, не могут вылететь в назначенные направления, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В Барнауле отменены рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Ред Вингс" в Москву и Екатеринбург: около 300 человек, в том числе 26 детей, ожидают вылета.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Кемерове: 350 пассажиров не могут улететь в Санкт-Петербург и Сочи ("Северный ветер"); в Новокузнецке более 300 человек, включая 37 детей, ждут рейсы в Казань и Петербург; в Омске свыше 200 пассажиров (14 детей) задержаны рейсами в Санкт-Петербург и Казань ("Россия", "Икар"); в Норильске 140 человек не могут вылететь в Новосибирск ("НордСтар"); в Томске 180 пассажиров (5 детей) ожидают рейс в Казань ("Северный ветер"); в Горно-Алтайске 46 человек не могут вылететь в Оренбург ("ЮВТ Аэро").
Транспортные прокуратуры регионов взяли ситуацию под контроль: аэропорты обеспечивают пассажиров питанием, водой и при необходимости временным размещением. Причины массовых задержек уточняются.
15:43:06 24-08-2025
Центральные аэропорты закрыты, отсюда и задержки
16:48:02 24-08-2025
Может бури магнитные?
23:21:52 24-08-2025
а почему при этом бардаке вы до сих пор не едете поездом / авто? ведь с вероятностью 90 процентов вы застрянете где-попало. Риторика, да. Но все таки
07:14:52 25-08-2025
Гость (23:21:52 24-08-2025) а почему при этом бардаке вы до сих пор не едете поездом / а... Я бы тебе вообще советовал сидеть дома и любоваться красотами речки-вонючки. Я летаю очень часто и еще нигде не застревал. Ну да, задержки были. А они везде есть.
07:55:18 25-08-2025
Причины массовых задержек уточняются --- может у авиокомпании надо было спросить. Так то это не долго
09:25:56 25-08-2025
Что же случилось? Что же произошло? Какая чудовищная непонятность.