Больше сотни пассажиров не могут улететь из барнаульского аэропорта

Причины отмены рейсов выясняются

24 августа 2025, 15:30, ИА Амител

Барнаульский аэропорт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

24 августа в аэропортах семи сибирских городов – Барнаула, Кемерова, Новокузнецка, Омска, Томска, Горно-Алтайска и Норильска – произошла массовая отмена рейсов, из-за которой более 1,5 тысячи пассажиров, включая семьи с детьми, не могут вылететь в назначенные направления, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В Барнауле отменены рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Ред Вингс" в Москву и Екатеринбург: около 300 человек, в том числе 26 детей, ожидают вылета.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Кемерове: 350 пассажиров не могут улететь в Санкт-Петербург и Сочи ("Северный ветер"); в Новокузнецке более 300 человек, включая 37 детей, ждут рейсы в Казань и Петербург; в Омске свыше 200 пассажиров (14 детей) задержаны рейсами в Санкт-Петербург и Казань ("Россия", "Икар"); в Норильске 140 человек не могут вылететь в Новосибирск ("НордСтар"); в Томске 180 пассажиров (5 детей) ожидают рейс в Казань ("Северный ветер"); в Горно-Алтайске 46 человек не могут вылететь в Оренбург ("ЮВТ Аэро").

Транспортные прокуратуры регионов взяли ситуацию под контроль: аэропорты обеспечивают пассажиров питанием, водой и при необходимости временным размещением. Причины массовых задержек уточняются.