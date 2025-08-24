Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах десяти городов России
Такие меры были приняты из-за объявления плана "Ковер"
24 августа 2025, 14:30, ИА Амител
Временные ограничения на прием и отправку рейсов были введены в ряде аэропортов России из-за объявления плана "Ковер", предназначенного для обеспечения безопасности воздушного пространства, пишет Mash.
С вечера 23 августа и утром 24 августа ограничения действовали в аэропортах Санкт-Петербурга (Пулково), Нижнего Новгорода, Волгограда, Казани, Пензы, Кирова, Калуги, Ижевска, Ульяновска, Тамбова и Пскова. К утру 24 августа в части аэропортов ограничения уже сняты.
По предварительным данным, сбой затронул около 90–100 рейсов, что привело к изменениям в расписании и задержкам. Причины введения плана "Ковер" официально не раскрываются, однако такие меры обычно принимаются при возникновении угрозы безопасности воздушного движения или необходимости проверки систем контроля.
Росавиация и аэропорты работают над нормализацией ситуации и минимизацией неудобств для пассажиров. Путешественникам рекомендуется уточнять статус своих рейсов перед выездом в аэропорт.
23:25:13 24-08-2025
и зачем вам самолеты которые не летают с вероят 90 проц.? поездом или авто нельзя что-ли отправиться???!!!
07:11:22 25-08-2025
Гость (23:25:13 24-08-2025) и зачем вам самолеты которые не летают с вероят 90 проц.? по...
А лучше пешком с котомкой за спиной!