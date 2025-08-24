НОВОСТИПроисшествия

Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах десяти городов России

Такие меры были приняты из-за объявления плана "Ковер"

24 августа 2025, 14:30, ИА Амител

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Временные ограничения на прием и отправку рейсов были введены в ряде аэропортов России из-за объявления плана "Ковер", предназначенного для обеспечения безопасности воздушного пространства, пишет Mash.

С вечера 23 августа и утром 24 августа ограничения действовали в аэропортах Санкт-Петербурга (Пулково), Нижнего Новгорода, Волгограда, Казани, Пензы, Кирова, Калуги, Ижевска, Ульяновска, Тамбова и Пскова. К утру 24 августа в части аэропортов ограничения уже сняты.

По предварительным данным, сбой затронул около 90–100 рейсов, что привело к изменениям в расписании и задержкам. Причины введения плана "Ковер" официально не раскрываются, однако такие меры обычно принимаются при возникновении угрозы безопасности воздушного движения или необходимости проверки систем контроля.

Росавиация и аэропорты работают над нормализацией ситуации и минимизацией неудобств для пассажиров. Путешественникам рекомендуется уточнять статус своих рейсов перед выездом в аэропорт.

Происшествия самолёт

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

23:25:13 24-08-2025

и зачем вам самолеты которые не летают с вероят 90 проц.? поездом или авто нельзя что-ли отправиться???!!!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:11:22 25-08-2025

Гость (23:25:13 24-08-2025) и зачем вам самолеты которые не летают с вероят 90 проц.? по...
А лучше пешком с котомкой за спиной!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров