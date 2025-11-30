Большинство барнаульцев поддерживают празднование Дня матери

Наибольшую поддержку празднику выражает молодежь

30 ноября 2025, 16:30, ИА Амител

Мама с ребенком на руках / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Подавляющее большинство жителей Барнаула – 77% – положительно относятся к празднованию Дня матери. Нейтральную позицию занимают 20% респондентов, тогда как отрицательное отношение к празднику выразили лишь 2% опрошенных. Еще 1% затруднились с ответом или услышали о празднике впервые, согласно исследованию SuperJob.

Исследование выявило гендерные различия: среди женщин поддержка праздника достигает 81%, в то время как среди мужчин положительное отношение выразили 73%.

Наиболее трепетно к Дню матери относится молодежь – 85% респондентов в возрасте до 35 лет оценили праздник позитивно. Официальный статус в России День матери получил в 1998 году.

Ранее депутаты Алтайского края рассказали, чему научились от своих мам.