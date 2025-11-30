Большинство барнаульцев поддерживают празднование Дня матери
Наибольшую поддержку празднику выражает молодежь
30 ноября 2025, 16:30, ИА Амител
Подавляющее большинство жителей Барнаула – 77% – положительно относятся к празднованию Дня матери. Нейтральную позицию занимают 20% респондентов, тогда как отрицательное отношение к празднику выразили лишь 2% опрошенных. Еще 1% затруднились с ответом или услышали о празднике впервые, согласно исследованию SuperJob.
Исследование выявило гендерные различия: среди женщин поддержка праздника достигает 81%, в то время как среди мужчин положительное отношение выразили 73%.
Наиболее трепетно к Дню матери относится молодежь – 85% респондентов в возрасте до 35 лет оценили праздник позитивно. Официальный статус в России День матери получил в 1998 году.
18:08:28 30-11-2025
а что могли не поддержать что-ли? сегодня доставка с ног сбилась - подарки цветы клубника в шоколаде тортики!! прелесть. задарили!
22:43:38 30-11-2025
готовьтесь к тому что по закону антисоветизма, скоро заговорят об отмене 8-го марта...!
правда обоснуют это какой-нибудь нелепой нелепицей!...
14:32:40 01-12-2025
Это откуда узнали? У меня, например, никто не спрашивал 🤷