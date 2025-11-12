Большинство россиянок задумываются о бизнесе во время отпуска по уходу за ребенком

В исследовании также выявили, что на руководящих позициях женщин значительно меньше, чем мужчин, что свидетельствует о гендерном дисбалансе

Женщина на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Подавляющее большинство россиян (96%) уверены в способности женщин создавать успешный бизнес, однако лишь каждая третья (36%) реально готова начать собственное дело.

Такие данные были озвучены на московском форуме Woman Who Matters, где производитель косметики Avon совместно с аналитическим центром НАФИ представил исследование о вовлеченности женщин в предпринимательскую среду.

Несмотря на то, что женщины составляют 49% рынка труда России, на руководящих позициях их значительно меньше, что свидетельствует о сохраняющемся гендерном дисбалансе.

Исследование выявило ключевые барьеры, мешающие карьерному росту: почти половина (48%) женщин сталкивается со стереотипами о карьерных перспективах, 44% испытывают неуверенность в себе, а 30% – страх перемен.

«Во многом профессиональному развитию мешают вовсе не отсутствие возможностей, а внутренние барьеры», – отмечает генеральный директор Avon Россия Наталья Делло.

При этом наибольший предпринимательский потенциал женщины проявляют именно в декрете – 54% женщин, имеющих такой опыт, задумываются об открытии собственного бизнеса.

Исследование также подчеркивает важность поддерживающих программ от работодателей: 64% компаний отмечают их положительное влияние на удовлетворенность сотрудниц, 62% – на общий имидж организации, 60% – на удержание кадров и 59% – на вовлеченность в работу.

При этом россияне выражают четкий запрос на такую поддержку: 56% ценят финансовую помощь, 51% – возможность обучения, 86% считают важной поддержку молодых родителей в декрете и 84% – после выхода из отпуска.

Эксперты отмечают, что забота о сотрудниках из личной сферы постепенно превращается в управленческую философию, где инвестиции в развитие персонала приносят бизнесу долгосрочные преимущества.

