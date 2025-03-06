Борисово говорит, Урожайный качает. "Ростелеком" назвал села – лидеры по трафику на Алтае

Жители активно пользуются интернетом и связью после устранения цифрового неравенства

06 марта 2025, 11:15, ИА Амител erid: 2W5zFJScJ5E

С. Борисово, праздник "Вастома ялгат" / Фото: Андрей Каспришин

В прошлом году жители 161 села проговорили 78 млн минут и скачали более 9 петабайт трафика. Такие итоги работы подвел "Ростелеком" после того, как совместно с Т2* установил базовые станции мобильной связи в небольших населенных пунктах Алтайского края в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" (УЦН 2.0).

Самые разговорчивые села

Больше всего по телефону говорят жители села Борисово Залесовского района – за год они общались почти 1,5 млн минут.

"В Борисово в основном живут эрзя – этническая группа мордвы. Очень приветливые и гостеприимные люди, любят общаться и часто звонят своим родственникам в разные регионы страны", – рассказала главный специалист Залесовского отдела территориального управления с. Борисово Ольга Солдатова.И уточнила, что в этом году там проведут фестиваль "Вастома ялгат" – в переводе с эрзянского "Встреча друзей". Активное общение по телефону, скорее всего, связано и с подготовкой к этому событию.

Кроме Борисово, мобильной связью активно пользуются жители Преградинки (Благовещенский район), Новокраюшкино (Первомайский район) и Колово (Советский район). В Грязново (Советский район), Тополинском лесхозе (Угловский район) и поселке Урожайный (Павловский район) зафиксировали более 1 млн минут разговоров в год.

Самые "качающие" населенные пункты

Лидером по объему скачанного трафика стал поселок Урожайный – 179 Тб. Следом идут Преградинка (163 Тб) и Карповский (Тюменцевский район) – 142 Тб.

Подобные показатели доказывают востребованность проекта УЦН 2.0 в регионах, считает министр развития и связей Алтайского края Евгений Зрюмов.

"У нас много населенных пунктов с небольшим количеством жителей. Сначала в них действовали только универсальные таксофоны, затем в 257 селах были установлены уличные точки доступа Wi-Fi*, а за последние четыре года в 161 населенном пункте появилась мобильная связь современного стандарта 4G*", – отметил министр.

И подчеркнул, что современные технологии меняют повседневную жизнь сельчан, упрощая доступ к образовательным платформам и соцсетям.

Директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк рассказал, что развертывание сети в маленьких селах требует нестандартных решений.

"За четыре года для УЦН 2.0 мы построили 849 км волоконно-оптических линий связи. В ряде сел со сложным рельефом местности для полного охвата домохозяйств приходилось устанавливать две вышки. Где-то использовали тяжелую технику, чтобы поднять оборудование в гору, где-то договаривались с фермерскими хозяйствами и прокладывали кабель через сельхозугодья. Сейчас по выросшему в разы трафику видим, что наши усилия вполне оправдались", – уточнил Сергей Лавренюк.

Проверить, подключено ли село к мобильной связи в рамках УЦН 2.0, можно на портале "Госуслуги".

*Т2 ("Тэ2"); Wi-Fi ("Вай-Фай"); G ("Джи")

ПАО "Ростелеком"

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