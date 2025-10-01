В России могут запретить содержание опасных пород собак в многоквартирных домах

Инициатива затрагивает породы из официального перечня, утвержденного правительством РФ

01 октября 2025, 22:30, ИА Амител

Собака / Фото: amic.ru

В Госдуме прозвучала инициатива, запрещающая содержание собак потенциально опасных пород в многоквартирных домах. С соответствующим предложением выступил депутат Игорь Антропенко, объяснив, что это решение продиктовано растущим числом нападений таких животных на людей, сообщают РИА Новости.

Парламентарий обратил внимание на ключевую проблему: даже если питомца выводят на специальную площадку, его маршрут неизбежно пролегает через общественные пространства.

«Собака едет в лифте с другими людьми, проходит по двору, где гуляют дети. А зачастую площадок нет вообще, и выгул происходит в парках», – отметил Антропенко.

Он подчеркнул, что поведение животного непредсказуемо, даже если ранее оно не проявляло агрессии.

Инициатива затрагивает породы из официального перечня, утвержденного правительством РФ. В этот список входят 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, волкособ, питбульмастиф, а также метисы этих пород.

Депутат также провел параллель с частным сектором, где владельцы обязаны устанавливать предупреждающие таблички о наличии опасной собаки. Для многоквартирных домов такой нормы не существует, поэтому соседи могут не догадываться, что рядом с ними содержится потенциально опасное животное.