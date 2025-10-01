В России могут запретить содержание опасных пород собак в многоквартирных домах
01 октября 2025, 22:30, ИА Амител
В Госдуме прозвучала инициатива, запрещающая содержание собак потенциально опасных пород в многоквартирных домах. С соответствующим предложением выступил депутат Игорь Антропенко, объяснив, что это решение продиктовано растущим числом нападений таких животных на людей, сообщают РИА Новости.
Парламентарий обратил внимание на ключевую проблему: даже если питомца выводят на специальную площадку, его маршрут неизбежно пролегает через общественные пространства.
«Собака едет в лифте с другими людьми, проходит по двору, где гуляют дети. А зачастую площадок нет вообще, и выгул происходит в парках», – отметил Антропенко.
Он подчеркнул, что поведение животного непредсказуемо, даже если ранее оно не проявляло агрессии.
Инициатива затрагивает породы из официального перечня, утвержденного правительством РФ. В этот список входят 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, волкособ, питбульмастиф, а также метисы этих пород.
Депутат также провел параллель с частным сектором, где владельцы обязаны устанавливать предупреждающие таблички о наличии опасной собаки. Для многоквартирных домов такой нормы не существует, поэтому соседи могут не догадываться, что рядом с ними содержится потенциально опасное животное.
00:42:07 02-10-2025
давно пора! давайте вообще как в Германии! или Дании и пр.
07:58:23 02-10-2025
Надо вообще всяких запретить в многоквартирных домах. Маленькие трясущиеся ссыкуны, которые не могут до улицы дотерпеть, а также донимают всех соседей своим скуляжом ничем не лучше.
09:08:11 02-10-2025
Особенно умилило про метисов. У дворняг документов нет. Кто и как будет выяснять, метис кого с кем именно там живет? В принципе, если покопаться, то у любой дворняги такого намешано...