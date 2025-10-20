Новые ограничения для владельцев собак вызвали критику зоозащитников
По мнению эксперта, предлагаемые инициативы скорее создают иллюзию решения проблемы, чем действительно способствуют безопасности
20 октября 2025, 17:00, ИА Амител
В России разрабатываются новые законодательные инициативы, ужесточающие правила выгула собак, которые вызвали резкую критику со стороны зоозащитников, пишет newsler.ru.
Депутаты предлагают два основных нововведения:
-
Расширение перечня потенциально опасных пород, который в настоящее время включает только 12 редких для России разновидностей.
-
Введение ограничений по росту собаки для подростков:
-
детям до 14 лет могут запретить выгуливать собак выше 30 см в холке;
-
подросткам 14–16 лет – выше 40 см.
В список пород, наиболее часто фигурирующих в инцидентах, предлагается включить ротвейлеров, алабаев, немецких овчарок, хаски, доберманов и бультерьеров.
Эксперты в области защиты животных выступают категорически против предложенных мер. Президент одного из зоозащитных фондов заявил:
«Проблема не в собаках, а в хозяевах. Плохих собак не бывает. Нужно усиливать штрафы, вводить правила содержания животных, проводить образовательные программы, а не придумывать новые списки опасных пород».
Специалист также отметил недостаток просветительской работы:
«Большинство клубов сосредоточены на разведении и продаже, а образовательной деятельности для населения практически нет. Людям не проводят курсы дрессировки, лекции о безопасном выгуле».
По мнению эксперта, предлагаемые инициативы скорее создают иллюзию решения проблемы, чем действительно способствуют безопасности. В качестве эффективных мер он назвал создание гигиенических площадок для выгула, ужесточение штрафов за нарушения и разработку четких правил содержания животных.
В настоящее время законодательство запрещает выгуливать потенциально опасных собак детям до 16 лет и нетрезвым взрослым. Утвержденный в 2019 году список включает 12 пород потенциально опасных пород, преимущественно редких для России.
17:38:14 20-10-2025
Уже страшно в магазины заходить. Хозяева нагло себя ведут, собаки без намордников, на длинных поводках бегают свободно, обнюхивают продукты, пугают детей. Это почему не запрещают?
19:48:27 20-10-2025
Гость (17:38:14 20-10-2025) Уже страшно в магазины заходить. Хозяева нагло себя ведут, ... я прям представила эту картину😳 как в игре про зомби🤣🤣🤣 по каким магазинам вы ходите?
09:48:45 21-10-2025
Гость (19:48:27 20-10-2025) я прям представила эту картину😳 как в игре про зомби🤣🤣🤣... в Монетке на Докучаево такса облизывает продукты.она на поводке,хозяйке пофигу. Приятного аппетита
13:49:25 21-10-2025
Гость (17:38:14 20-10-2025) Уже страшно в магазины заходить. Хозяева нагло себя ведут, ... Согласна, это не дело. Но не все же хозяева и собаки невоспитанные. Многие дети и взрослые ведут себя хуже! Не надо всех под одну гребёнку.
22:22:06 22-10-2025
Гость (13:49:25 21-10-2025) Согласна, это не дело. Но не все же хозяева и собаки невоспи... Я не согласен с собаками под одну гребенку. Собак может и на улице подождать, ничего страшного в этом нет.
16:03:55 24-10-2025
Гость (22:22:06 22-10-2025) Я не согласен с собаками под одну гребенку. Собак может и на... К сожалению есть живодёры, которые воруют ждущих своих хозяев собак прямо у магазинов, потому что такие собаки как правило воспитанные, не агрессивные и легко идут на контакт с чужими.
09:56:41 26-10-2025
Гость (16:03:55 24-10-2025) К сожалению есть живодёры, которые воруют ждущих своих хозяе... И как они с ними живодерствуют?
19:04:14 22-10-2025
Гость (17:38:14 20-10-2025) Уже страшно в магазины заходить. Хозяева нагло себя ведут, ... А почему пьяных и бомжей пускают? Это не страшно? А с гигиеной как?
19:21:22 22-10-2025
Татьяна (19:04:14 22-10-2025) А почему пьяных и бомжей пускают? Это не страшно? А с гигиен... Потому что они ЛЮДИ, а не собаки.
00:53:00 24-10-2025
Гость (19:21:22 22-10-2025) Потому что они ЛЮДИ, а не собаки. ... Люди????? Огромное колличество собак больше люди, чем эти двуногие. Насмешили.....
12:10:34 25-10-2025
Све (00:53:00 24-10-2025) Люди????? Огромное колличество собак больше люди, чем эти дв... Очень глупо сравнивать по интеллекту примата(человека) и псовых(таксу).
Книжки нормальные почитайте, а не "контактик" или "одноглазников" с библией
17:41:53 20-10-2025
Нужно добавить меры реализации закона. Идёт собачка с ребёнком, любой прохожий должен иметь право узнать возраст ребёнка и измерить рост собаки, в случае нарушения - тут же вызов автозака и в зиндан обоих.
17:46:22 20-10-2025
Запретить крупные породы собак в городской черте. И все.
20:11:28 20-10-2025
Просто и ясно нужно всех собак регистрировать - нет регистрации штраф.Если агресия собаки то хозяину еще штраф И все будет ОК.животные не причем.Нужно что бы люди были людьми а не собаками.
20:30:50 20-10-2025
Все собаки должны гулять только на поводке и только со взрослыми, и недособаки тоже. Бежит без поводка - штраф хозяину. А детишечки не должны тянуть к ним свои немытые ручонки. И всем будет хорошо.
06:25:13 21-10-2025
Гость (20:30:50 20-10-2025) Все собаки должны гулять только на поводке и только со взро... Должны. А кто штрафовать будет-то? В юбилейном за вечер можно на двушку в центре насобирать бы было
00:37:13 21-10-2025
Штрафы должны быть хорошо развиты, огромные неподъёмные штрафы по каждому собачьему чиху. Вынесение штрафов по фото через приложение, доступное любому неравнодушному гражданину. Безакцептное и быстрое списание с любых доступных счетов. Шёл по улице с собакой, весёлый и богатый, собачка пометила пенёк, вернулся домой бедняком.
02:57:35 21-10-2025
Права на право владения собакой в городе надо обязательно вводить.Три нарушения и все лишение прав.А перед получением прав пройти обучение как правильно содержать животное и степень ответственности.По другому городская среда превратится в загаженую территорию.Народ ничего не хочет понимать и на сделанные замечания,отвечает агрессией.
21:24:31 21-10-2025
Павел (02:57:35 21-10-2025) Права на право владения собакой в городе надо обязательно вв... Вам бы подлечиться
12:13:21 25-10-2025
Гость (21:24:31 21-10-2025) Вам бы подлечиться... "Кто про что, а вшивый про баню"(с) .
p.s. Если у Вас в голове болит, не кидайтесь на прохожих и , кстати, зоошизу тоже лечат
19:01:30 21-10-2025
Что, как бы люди, завидуете собачкам? Намордники на вас уже надевали, поводок у каждого в руке цифровой. А эти лохматые, понимаешь, свободно бегают! Немедленно запретить, а то двуногим обидно))
19:20:11 21-10-2025
Разберитесь с бездомными животными для начала, а потом штрафы хозяйским вводите. А то очень интересно получается, накакала хозяйская - штраф стомильенов, накакала безхозная - всё норм. Или администрации брать штраф с себя же не комильфо и никакой прибыли в казне? А с владельца самое то, всем хорошо....., кроме владельца собаки. Не боитесь, что такими мерами добьётесь обратного результата и на улицах появятся стаи собак выбрашенных хозами? Только это уже будут серьезные собаки, которые не боятся человека и умеют его считывать, их брошенным камнем не напугаешь, а дашь наоборот сигнал к атаке. И ещё, есть такой момент, порода всегда обьеденяется, а когда объединилась в стаю, работает как часики. Вот подумайте лучше над этим, прежде чем штрафы вводить, и всем орущем в комментах в поддержку этих штрафов тоже советую подумать. Сейчас вы тупо панику наводить,а там реально ср@ться по углам начнете.
23:55:05 21-10-2025
Светлана (19:20:11 21-10-2025) Разберитесь с бездомными животными для начала, а потом штраф... Серьёзных собак, тем более в стае, можно будет отстрелять с хорошим обоснованием. Не надо тут пугать.
16:16:02 22-10-2025
Гость (23:55:05 21-10-2025) Серьёзных собак, тем более в стае, можно будет отстрелять с ... Незнаете о чем говорите, сочувствую вам убогим
19:59:29 24-10-2025
Светлана (16:16:02 22-10-2025) Незнаете о чем говорите, сочувствую вам убогим... Недавно у нас в Крыму в Керчи после ряда нападений собак на людей провели тотальную чистку, с привлечением общества охотников... За неделю по телевидению местному, в газетах и в развешанных объявлениях оповестили население, что после 23.00 с собаками не гулять то есть с поводка не отпускать... Теперь спокойно ходим по улицам
21:27:50 21-10-2025
Гость (09:48:45 21-10-2025) в Монетке на Докучаево такса облизывает продукты.она на пов... Не ходите в такие магазины. В Краснодаре везде написано у входа, что вход с собаками запрещен, ни разу не видела собак в магазине. Да и вообще где-либо, помимо Краснодара
22:52:30 21-10-2025
Павел (02:57:35 21-10-2025) Права на право владения собакой в городе надо обязательно вв... Совсем уже с мозгами плохо?
23:53:46 21-10-2025
Забавно было наблюдать этим летом на пляжах..
Заходим с собакой на поводке..крики-шумы.."да мы сейчас полицию вызовем.."
Заходим со стаей бродячих собак...как будто их никто не видит
00:57:53 22-10-2025
Люди долго терпели неадекватных собаковладельцев,но не дождались изменений, положение могут исправить только гигантские штрафы за любое нарушение,запрет на посещение замкнутых общественных мест(магазинов,аптек и т.д),ограничение количества собак в квартире и запрет заведения крупных пород в МКД, тотальный постоянный контроль за исполнением, а также постоянные рейды.По другому они не понимают.Владение собакой прирвнять к владению оружием,ввести лицензию и налоги,как это сделали в Белоруссии.Собранные налоги пустить на убирание бродячих собак с улиц,приюты и собачьи площадки.
19:02:40 22-10-2025
Елена (00:57:53 22-10-2025) Люди долго терпели неадекватных собаковладельцев,но не дожда... Скажите, а почему владелёц собаки должен оплачивать бездомных, которых он не заводил и не разводил? Это обязанность муниципалитетов решать эту проблему. И не надо навязывать комплекс вины: мы виноваты в собаках на улице!))) Скажите, кто развел мышей и крыс, голубей и ворон? Собаки всегда были у людских стойбищ благодаря кормовой базе. И составляя списки "опасных", стоит советоваться с профессионалами, ане по принципу "я боюсь". Попробуйте поработать с психологом, проработайте свои страхи.
14:40:11 24-10-2025
Татьяна (19:02:40 22-10-2025) Скажите, а почему владелёц собаки должен оплачивать бездомны... Потому что он владелец собаки и потенциальный выбрасыватель жЫвотины на улицу. Ведь псины на улицах не умеют разможаться.
19:50:55 24-10-2025
Гость (14:40:11 24-10-2025) Потому что он владелец собаки и потенциальный выбрасыватель ... Вот это новость!!!!! Собаки не умеют размножаться на улице самостоятельно!!! А откуда они тогда вообще взялись? Вы реально верите, что бездомные собаки это ВСЕ как одна бывше-хозяйские???? ....тогда вам и теория плоской земли на ура залетит.
Остановите землю, я сойду! 🤦
10:35:01 25-10-2025
Светлана (19:50:55 24-10-2025) Вот это новость!!!!! Собаки не умеют размножаться на улице с... Это по утверждению зоошизы собаки на улице не размножаются, а выкидывают жЫвотных их бессердечные хозяева.
12:16:35 25-10-2025
Гость (10:35:01 25-10-2025) Это по утверждению зоошизы собаки на улице не размножаются, ... Зоошиза забывает свои аргументы быстро.
14:20:53 22-10-2025
Гость (17:46:22 20-10-2025) Запретить крупные породы собак в городской черте. И все. ... А на выставки как собак водить? Вы вообще думаете что пишите? У меня и алабай был , кавказец. Сейчас мареммо абруцкая овчарка и миттель . Ходят рядом и людей любят. Никто не жалуется. Вы с себя начните... А потом на собак заезжайте. Если хозяин дебил, то это неизлечимо...
16:16:00 22-10-2025
Павел (02:57:35 21-10-2025) Права на право владения собакой в городе надо обязательно вв... Многие воспитанные и законопослушные граждане гадят больше некоторых собак
12:18:02 25-10-2025
Гость (16:16:00 22-10-2025) Многие воспитанные и законопослушные граждане гадят больше н... Значит они невоспитанные и незаконопослушные, не находите?
21:47:57 22-10-2025
Гость (17:38:14 20-10-2025) Уже страшно в магазины заходить. Хозяева нагло себя ведут, ... Где Вы такое видели?
06:54:26 23-10-2025
Штрафы должны быть огромными. Плюс права, обучение, согласие всего подъезда, ежеквартальные медосмотры собаки и владельца платно только в одной аккредитованной клинике в городе.
19:56:21 24-10-2025
Гость (06:54:26 23-10-2025) Штрафы должны быть огромными. Плюс права, обучение, согласие... У вас осеннее обострение? Владелец собаки, такой же гражданин РФ, как и вы, у него точно такие же права, как и у вас, и не надо делать человека с собакой лицом второго сорта и пытаться ущемить его. Вы чего, гражданскую войну устроить хотите? По статистике 54% населения имеют собаку. Головой думайте, когда что-то пишите 🧐
01:37:18 24-10-2025
Сделайте,как было в СССР и как поступили в Волгограде-любые собаки выше 25 см в холке должны быть в наморднике и на поводке,в МКД-разрешать только декоративных мелких собак в разумном количестве-не более 1 в 1 комнатной квартире, в магазины собак не пускать,пока не будут экипированы по правилам, а лучше отдельные залы с отдельным непересекающимся входом для любителей и нелюбителей собак,если это невозможно-приоритет у людей.Человеку не важно, какой породы собака его укусила,а бездомных собак вообще не должно быть на улицах,за этим должны следить участковые и управляющие компании,не надо превращать страну в собачий сегунат как во времена Собачьего Сегуна в Японии,японцы до сих пор с ужасом вспоминают,у них сейчас безвозвратный отлов и усыпление через 2 недели невостребованных собак.
01:53:59 24-10-2025
Здесь многие возмущаются из-за возможного введения налогов на содержание собак,но ,извините,надо понимать,что правильное владение и содержание собаки,как и автомобиля-это дорого.Если не готов отвечать за возможные негативные последствия в виде штрафов и даже уголовных дел,-не стоит и начинать.Что называется-любишь кататься,люби и саночки возить.
14:29:20 24-10-2025
Как психбольные в комментариях возбудились! Помните, если кто-то говорит про какие-то штрафы за собак, это человек психически болен. Законодательство должны разрабатывать эксперты, в данном случае кинологи. Идиотские предложения депутатов носят опереточный характер, а деньги из бюджета на работу закрнотворцев расходуются реальные.
21:39:25 24-10-2025
Ужесточение законов и штрафы -это не для адекватных собаковладельцев,они и так все соблюдают,это приходится вводить как защиту от дурака-есть такое понятие в инструкциях по технике безопасности.Адекватный собаковладелец и маленькую собачку будет водить на поводке и даже в наморднике,чтобы избежать негативной реакции и для безопасности окружающих, а беспардонный хозяин даже алабая будет водить без поводка и тем более без намордника и потащит его в магазин и аптеку-ведь он не кусается и такой душка.Поэтому это вынужденная мера.
22:01:09 24-10-2025
Очень хорошо,что стали говорить о собачьей проблеме,а то многие(не все)владельцы собак,что называется,потеряли берега и недоумевают(или делают вид),что не понимают,почему люди недовольны.Они пребывают,видимо,в стране розовых пони,ведь это так удобно не замечать очевидных нарушений.Раньше,да и сейчас,многие боялись что-то сказать против,так как могут нарваться на хамский ответ и мат,владельцы магазинов боятся потерять прибыль,а другие просто не верят,что можно что-то изменить.А когда пытаются ввести законы о выгуле собак в мало-мальски цивилизованное русло,такие неадекватные хозяева кричат об ущемлении их прав хотя сами без зазрения совести десятилетиями нарушали права других людей.Так что правильно все делают, если хотя бы половина новых законов будет исполняться и контролироваться,порядка будет больше.
22:50:21 24-10-2025
Многие хозяева заявляют,что если их собакам запретят вход в магазины общепита,аптеки и другие общественные места,то им негде будет социализироваться.Поймите,вам рады только в специализированных зоомагазинах,собачьих выставках и собачьих площадках,там тоже можно социализироваться.В остальных местах вас вынуждены терпеть.Так и вы терпите ограничения в виде поводка и намордника на крупных собак выше 30 см в холке.Ваша собака-это только ваша радость,поймите уже,наконец.
23:39:47 24-10-2025
Я вот не пойму,почему просьба надеть на собаку намордник вызывает взрыв негодования и возмущения,как будто потребовали надеть намордник на хозяина.Или это что-то сакральное-одеть намордник на собаку-значит унизиться перед человеком,ее не имеющим и перестать доминировать.Почему это нежелание достигает вселенских масштабов и рассматривается аж на государственном уровне.Намордник и поводок должен быть по умолчанию на всех собаках выше 30 см в холке для безопасности окружающих,тогда никто не будет против ваших собак и не будет догхантеров.Они появляются,если не дорабатывают власти и не убирают бродячих собак с улиц или при многократных нарушениях правил выгула-людям приходится защищаться самим.
10:03:15 26-10-2025
Поржал над предыдущей комментаторшей, аватарка и мысля то одна и таже, как не назовись.
21:29:28 25-10-2025
Многие осуждают Останину и ее инициативную группу,но ведь только они осмелились выступить против сильнейшего собачьего лобби и против вседозволенности и безнаказанности некоторых собаковладельцев.Тем более ужесточение законов и расширение списка опасных пород направлены только против неадекватных собаковладельцев,адекватные и так все соблюдают,так в чем тогда их ущемляют.Кроме того,это должно,по словам зоозащитников, уменьшить количество бродячих собак,ведь там все сплошь хозяйские,по их мнению.Тогда в чем проблема,я не понимаю,делают все,как хотят зоозащитники,даже ОСВВ не отменили,и все равно-не слава Богу.
22:23:09 25-10-2025
Очень хорошо,что расширяют список опасных пород и пытаются запретить проход с собаками в магазины и аптеки.Многие владельцы собак против,считая,что они полностью контролируют своего питомца и отвечают за последствия.Я не хочу никаких последствий и не могу знать,видя в магазине собаку без намордника и поводка,насколько она социализирована и адекватен ли ее хозяин.Я желаю спокойно ходить по магазину,не имея шанса встретить любых собак, тем более без намордника и поводка,какими бы прекрасными,по мнению хозяев, они ни были.
00:01:25 28-10-2025
Многие выступают против закона об ограничении количества собак и кошек в МКД и запрещении крупных опасных пород,но поймите,никто не собирается выгонять уже существующих питомцев,если они присутствуют в разумном количестве и не мешают соседям.Зато теперь будет создан прецедент,когда при зашкаливающем количестве кошек или собак в квартире и ненадлежащем их содержании можно подать в суд,и суд будет на стороне соседей.Речь идет о взаимном уважении,не надо огульно все отрицать.
03:43:04 28-10-2025
Просят сначала с бродячими собаками разобраться,а потом ужесточать законы с хозяйскими.А почему нельзя это делать параллельно- и там,и там наводить порядок,потому что бардак везде-так чего ждать,значит,пока с бездомными будут разбираться,домашним можно кусать,и наоборот,так,что ли.Пусть одновременно отменяют ОСВВ и регулируют содержание и выгул домашних собак,раз уж взялись,вопрос давно назрел,и даже перезрел,дождутся, что народ скоро всех собак будет ненавидеть.
23:03:20 28-10-2025
Господа собаковладельцы,как вы не понимаете,речь идет о приведении собачьей проблемы в цивилизованное русло, на других условиях окружающие люди уже не соглашаются терпеть повсеместное засилье собак.Раньше достаточно было одеть поводок на собаку,люди бы смирились,но вы и этого не сделали, показав неуважение к окружающим,а теперь дождались значительных ужесточений,если и в этом не уступите,дождетесь,что люди возненавидят всех собак,и винить в этом нужно только самих неадекватных собаковладельцев,которые довели общество до точки кипения своей вседозволенностью и безнаказанностью.Гибче и дальновиднее надо быть,господа.
21:40:48 29-10-2025
Многие хозяева возмущены новыми правилами обязательной регистрации и чипизации собак,но дело на самом деле не в дороговизне и болезненности процедуры для их питомцев(укусы собак для людей гораздо более болезненны и травматичны). Дело в том,что теперь будет известно,чья собака, и придется отвечать за последствия(если они возникнут),так как хозяина легко можно будет найти и наказать при необходимости.Для ответственных хозяев ничего не изменится,они и так все правила соблюдают,плюс легко можно будет найти собаку,если она вдруг потеряется.
22:33:13 29-10-2025
Надо законодательно разрешить гражданам защищаться от неадекватных владельцев с собаками,собак на самовыгуле и бродячих собак всеми доступными способами и не считать это живодерством.Если хозяин ходит с псом без положенного поводка и намордника-считать,что он вооружен и очень опасен,как если бы ходил с заряженным ружьем,пистолетом или ножом.Тогда любые ответные действия должны подпадать под самооборону.Может,если объявят об этом законодательно,владельцы десять раз подумают,стоит ли водить своих собак без поводков и намордников,если собака будет приравнена к оружию.А живодерство-это совсем другое,и то,догхантеры появляются там,где не дорабатывают власти и не обеспечивают гражданам безопасность,не наказывают нарушителей выгула собак и отпускающих их на самовыгул,а также не убирают бродячих собак с улиц.
21:31:18 30-10-2025
Покормить собачку у магазина или МКД -это же необременительно,зато как повышает самооценку-я такой добрый,не то,что другие.Правда,в полной мере насладиться своей добротой мешают вопли мимопроходящих покусанных граждан,но ведь это такие мелочи.Поэтому и возмущаются такие с позволения сказать,кормильцы,ведь такая доброта на крови не так красиво выглядит.Теперь,с принятием закона, придется делать дела посерьезнее- жертвовать приюту,ухаживать за собаками,заниматься их пристройством,одной брошенной костью не обойдется,а на это не каждый способен,да и попиариться на своей доброте не очень получится-волонтеры все такие добрые,вот и возмущаются так называемые любители собачек,занимающиеся самолюбованием,а не реальной ответственной помощью.
23:01:11 30-10-2025
Почему у нас так агрессивно навязывается любовь именно к собакам,почему не к кошкам,рыбкам,птичкам,люди ведь разные.Собаки теперь везде-на улицах,магазинах,пляжах,от них не скрыться,и они,и хозяева часто ведут себя агрессивно,требуют себе привилегий.Активно навязываемая любовь вызывает совсем иные чувства и,скорее,вызывает отторжение.Почему любители кошек не навязывают всем своих любимцев,да и кошек на улице почти не осталось-не выдерживают конкуренции с собаками.Да потому что под них не выделяют средства.Нужны ли были бы кому-нибудь эти несчастные бездомные собаки без этих средств,сильно сомневаюсь.Поэтому и слезливые посты в интернете,рассчитанные на жалостливых сограждан,собирающие лайки,ведь без них потеряют кормушку.
01:33:32 31-10-2025
Наказывать за уже совершенные нарушения,конечно,надо,но главной должна стать профилактика.Необходимо возложить на управляющие компании и участковых обязанность следить за соблюдением правил выгула собак,ведь они ближе к жителям,и должны знать,у кого из них есть собаки.Хорошо бы делегировать им возможность тут же штрафовать нерадивых собаковладельцев и не отмахиваться от жалоб жителей,а также не допускать стай безнадзорных собак на своей территории.Надо,чтобы они были заинтересованы в безопасности своих жителей и такие профилактические рейды совершались постоянно и поощрялись соответствующими службами(ветеринарными,ЖКХ и т.д.)Очень важно,чтобы сами зоозащитники понимали важность таких мер и не препятствовали,чтобы получить лояльность населения к правильно содержащимся животным.
04:28:29 31-10-2025
Хозяева собак в Подмосковье возмущаются появлением догхантеров и советуют друг другу надевать на псов намордники.Получается,к сожалению,что только так можно заставить собаковладельцев соблюдать правила,даже штрафы их не пугают.Неужели нельзя было предвидеть,что терпение людей не беспредельно и когда-нибудь закончится на фоне бездействия властей и безнаказанности хозяев собак.Теперь они шлют проклятия в их сторону,хотя сами виноваты игнорированием правил выгула.Есть хорошая пословица-как аукнется,так и откликнется.
21:36:28 31-10-2025
Надо вводить все новые правила по обращению с домашними и бездомными собаками единым Федеральным законом-например,отмена ОСВВ,расширение списка опасных пород,запрет посещения магазинов и аптек собаками,содержания опасных пород и ограничение количества домашних животных в МКД,подкармливание в общественных местах,намордник и поводок на всех собак выше 25-30 см в холке.Таким образом можно устранить противоречия и неразбериху между Федеральным и местными законами,позволяющими отмазываться многим нерадивым хозяевам собак.Не надо сваливать все это на местные власти,которые иногда боятся противостоять зоозащитникам на местах,даже если их требования противоречат здравому смыслу и защите граждан.Федеральный закон устранит все эти противоречия и всем будет проще привыкнуть.
22:22:18 31-10-2025
Почему бы самим здравомыслящим зоозащитникам и кинологам не обратиться к владельцам собак с просьбой соблюдать правила выгула для крупных собак выше 30 см в холке обязательно в наморднике и поводке для спокойствия окружающих и поддержать расширение списка опасных пород,а также убрать бродячих собак с улиц.Это бы способствовало повышению лояльности общества к их питомцам,возможно,кто-то из прежних противников согласился бы помочь,видя,что права людей тоже уважают.Иначе такое противостояние без уступок обществу грозит еще большим неприятием всех собак.Большинство здравомыслящих людей вовсе не кровожадные садисты,какими их пытаются представить,а просто хотят иметь безопасную окружающую среду для себя и своих детей без стай бродячих собак и неадекватных собаковладельцев,не соблюдающих правил выгула или отпускающих своих питомцев на самовыгул.
21:43:52 01-11-2025
Постоянно читаю,что стаи бродячих собак образуются из выброшенных хозяйских.Так разберитесь между собой,господа зоозащитники и любители собак,вы же сами их и выбрасываете.Не любителям и не имеющим собак некого выбрасывать,у них их просто нет.Почему же вы,так обожающие своих питомцев,против новых законов,призывающих к ответственному обращению с животными и препятствующих их выбросу на улицу,а также обеспечивающих лояльное отношение окружающих при их исполнении.Сами себе противоречите,господа.
21:54:07 02-11-2025
Вот никак не пойму,какая такая необходимость заводить крупную собаку,требующую поводка и намордника,в многоквартирном доме,если только потешить свое самолюбие и покошмарить соседей,да и самой собаке это не на пользу.Хочешь большую собаку-покупай дом,работай охранником,в приюте или иди в кинологи,а в многоквартирном доме имеешь право только на декоративную собачку.Мало нам бродячих псов,так еще и в своем доме не расслабиться от неадекватных собаковладельцев,плюющих на окружающих.Надо законодательно запретить крупных собак в многоквартирном доме,правильно депутаты предлагают.
22:45:41 02-11-2025
