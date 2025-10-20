Новые ограничения для владельцев собак вызвали критику зоозащитников

По мнению эксперта, предлагаемые инициативы скорее создают иллюзию решения проблемы, чем действительно способствуют безопасности

20 октября 2025, 17:00, ИА Амител

Собака / Фото: amic.ru

В России разрабатываются новые законодательные инициативы, ужесточающие правила выгула собак, которые вызвали резкую критику со стороны зоозащитников, пишет newsler.ru.

Депутаты предлагают два основных нововведения:

Расширение перечня потенциально опасных пород, который в настоящее время включает только 12 редких для России разновидностей. Введение ограничений по росту собаки для подростков:

детям до 14 лет могут запретить выгуливать собак выше 30 см в холке;

подросткам 14–16 лет – выше 40 см.

В список пород, наиболее часто фигурирующих в инцидентах, предлагается включить ротвейлеров, алабаев, немецких овчарок, хаски, доберманов и бультерьеров.

Эксперты в области защиты животных выступают категорически против предложенных мер. Президент одного из зоозащитных фондов заявил:

«Проблема не в собаках, а в хозяевах. Плохих собак не бывает. Нужно усиливать штрафы, вводить правила содержания животных, проводить образовательные программы, а не придумывать новые списки опасных пород».

Специалист также отметил недостаток просветительской работы:

«Большинство клубов сосредоточены на разведении и продаже, а образовательной деятельности для населения практически нет. Людям не проводят курсы дрессировки, лекции о безопасном выгуле».

По мнению эксперта, предлагаемые инициативы скорее создают иллюзию решения проблемы, чем действительно способствуют безопасности. В качестве эффективных мер он назвал создание гигиенических площадок для выгула, ужесточение штрафов за нарушения и разработку четких правил содержания животных.

В настоящее время законодательство запрещает выгуливать потенциально опасных собак детям до 16 лет и нетрезвым взрослым. Утвержденный в 2019 году список включает 12 пород потенциально опасных пород, преимущественно редких для России.