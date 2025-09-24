Беременная жительница Алтайского края потеряла ребенка после жестокого избиения сожителем

В настоящее время подозреваемый находится под стражей

Домашнее насилие / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении жителя Быстроистокского района, избившего беременную сожительницу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, мужчина применил физическую силу к женщине, что привело к потере ребенка. Подробности произошедшего не уточняются.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Постановлением суда заявленное ходатайство удовлетворено, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Чойском районе возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения избил свою 33-летнюю сожительницу металлическим банным ковшом.