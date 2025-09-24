Беременная жительница Алтайского края потеряла ребенка после жестокого избиения сожителем
В настоящее время подозреваемый находится под стражей
24 сентября 2025, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении жителя Быстроистокского района, избившего беременную сожительницу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По данным следствия, мужчина применил физическую силу к женщине, что привело к потере ребенка. Подробности произошедшего не уточняются.
Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
«Постановлением суда заявленное ходатайство удовлетворено, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Чойском районе возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения избил свою 33-летнюю сожительницу металлическим банным ковшом.
13:04:11 24-09-2025
Есть, кто любит плохих парней
16:34:36 24-09-2025
зачем с таким садистом заводить семью и детей?! чтобы потом избивал и ребенка несчастного?! тетка, подумай!!