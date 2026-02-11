Бритни Спирс продала права на все свои песни

О точной сумме контракта не сообщается, но, по некоторым данным, речь может идти примерно о 200 млн долларов

Американская певица Бритни Спирс заключила сделку по продаже прав на свой музыкальный каталог издательству Primary Wave — компании, владеющей правами на произведения Боба Марли, Уитни Хьюстон и Джона Леннона. Об этом сообщил портал TMZ.

Сделка была оформлена 30 декабря, а ее предполагаемая сумма, по данным источников издания, достигает примерно 200 млн долларов. Сообщается, что сама певица довольна заключенным соглашением, которое называют "знаковой сделкой".

История финансового контроля над активами Спирс насчитывает несколько сложных этапов. В 2008 году исполнительницу признали частично недееспособной из‑за проблем с наркотиками и опасений за ее психическое здоровье.

С этого момента управление ее финансами, включая многомиллионный трастовый фонд, осуществляли отец и назначенный судом адвокат. Лишь 13 ноября 2021 года американский суд прекратил опекунство над певицей.

На сегодняшний день состояние Бритни Спирс, обладательницы множества музыкальных наград, в том числе премии Grammy, оценивается примерно в 60 млн долларов. Продажа каталога открывает новый этап в управлении ее творческим наследием и финансовыми активами.