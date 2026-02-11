НОВОСТИОбщество

Бритни Спирс продала права на все свои песни

О точной сумме контракта не сообщается, но, по некоторым данным, речь может идти примерно о 200 млн долларов

11 февраля 2026, 16:21, ИА Амител

Певица Бритни Спирс / Изображение сгенерировано shedevrum.ai
Певица Бритни Спирс / Изображение сгенерировано shedevrum.ai

Американская певица Бритни Спирс заключила сделку по продаже прав на свой музыкальный каталог издательству Primary Wave — компании, владеющей правами на произведения Боба Марли, Уитни Хьюстон и Джона Леннона. Об этом сообщил портал TMZ.

Сделка была оформлена 30 декабря, а ее предполагаемая сумма, по данным источников издания, достигает примерно 200 млн долларов. Сообщается, что сама певица довольна заключенным соглашением, которое называют "знаковой сделкой".

История финансового контроля над активами Спирс насчитывает несколько сложных этапов. В 2008 году исполнительницу признали частично недееспособной из‑за проблем с наркотиками и опасений за ее психическое здоровье.

С этого момента управление ее финансами, включая многомиллионный трастовый фонд, осуществляли отец и назначенный судом адвокат. Лишь 13 ноября 2021 года американский суд прекратил опекунство над певицей.

На сегодняшний день состояние Бритни Спирс, обладательницы множества музыкальных наград, в том числе премии Grammy, оценивается примерно в 60 млн долларов. Продажа каталога открывает новый этап в управлении ее творческим наследием и финансовыми активами.

Мадонна в шапке / Фото: madonna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мадонну начали "отменять" на Украине из-за фото в советской шапке-ушанке

Певица появилась в образе с красной звездой на британском фестивале, вызвав волну возмущения среди украинских пользователей соцсетей
НОВОСТИОбщество

Шоу-бизнес музыка права

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

16:48:11 11-02-2026

обмыть надо..

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:22:22 11-02-2026

Гость (16:48:11 11-02-2026) обмыть надо..... Дело говоришь!!! Баня самогон девки сало!!!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:55:20 11-02-2026

За исполнение своих песен, далее надо платить?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:06 12-02-2026

Гость (18:55:20 11-02-2026) За исполнение своих песен, далее надо платить? ... дома на кухне нет, на публичных выступлениях да..

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:06 12-02-2026

не повезло ей с родителями ....
мать вообще конченная

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров