НОВОСТИОбщество

Бросившая четырехлетнюю дочь россиянка может попасть в изолятор для иностранцев в Бангкоке

23 сентября у туристки из России закончилась тайская виза

26 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Женщине, бросившей дочку в отеле, грозит срок в Бангкоке / Источник фото: Amur Mash
Женщине, бросившей дочку в отеле, грозит срок в Бангкоке / Источник фото: Amur Mash

Эрика Владыко, оставившая четырехлетнюю дочь в отеле Бангкока, может оказаться в тюрьме для иммигрантов.

По данным Telegram-канала Amur Mash, 13 сентября женщина покинула гостиницу и направилась в криминальный район тайской столицы. Ее искали больше недели, на это время ребенка поместили в детский дом. В выходные Владыко заметили в хостеле, сотрудники которого сообщили о ее нахождении властям. Однако к родственникам она так и не поехала и вскоре снова исчезла.

23 сентября у россиянки закончилась тайская виза. Теперь у нее есть лишь несколько суток, чтобы вылететь из страны. Кроме того, необходимо оплатить штраф за просрочку визы – 500 бат (около 1300 рублей) за каждый день. В противном случае женщину отправят в IDC – изолятор для иностранцев, нарушивших миграционные правила.

Эрика Владыко в Таиланде / Фото: Telegram-канал Shot

Исчезла снова, не увидев дочь. Что известно о россиянке, уже дважды пропавшей в Таиланде

В первый раз Эрика Владыко исчезла в районе с плохой репутацией, бросив перед этим собственную дочь в отеле
Туризм дети Отдых в Таиланде

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

12:42:20 26-09-2025

прости хоспади как же пофиг на человека который ТАК себя ведет.. дочу ее жалко только

  3 Нравится
Ответить
