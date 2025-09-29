Метеопатам стоит быть начеку: полного спокойствия не ожидается

29 сентября 2025, 11:10, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Солнечная активность за последние дни значительно возросла. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, за одну только субботу на звезде произошло 19 вспышек. Одна из них оказалась самой мощной за последние три месяца: ей присвоили класс M6.4.

О том, ждать ли 29 сентября магнитную бурю из-за этой мощнейшей вспышки, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 29 сентября 2025 года? Вероятность такого сценария не очень велика. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, шанс, что 29 сентября на Земле разразится магнитная буря, составляет 21%. Тем не менее существует серьезная вероятность магнитных колебаний – просто они будут не настолько мощными, чтобы достичь статуса магнитной бури. Что касается мощнейшей вспышки, которая произошла на Солнце накануне, ученые сомневаются в том, что она каким-то образом повлияет на Землю и приведет к буре.

2 Насколько мощными будут геомагнитные колебания 29 сентября? Ожидается, что на пике мощность геомагнитных колебаний составит 4 балла. Это уже "желтый" уровень опасности, но все еще даже не слабая магнитная буря.

3 Будут ли мощные магнитные бури в начале октября? Пока данных об этом нет. В прогнозе на ближайшие дни указано, что могут быть геомагнитные колебания "желтого" уровня, но никакой информации о "красной" угрозе нет. Тем не менее напомним, что порой геомагнитная обстановка меняется очень быстро, так что вероятность магнитной бури в любой из ближайших дней не исключена.