Магнитная буря ударит по Земле 2 октября

Возмущения в магнитосфере начались еще 28 сентября

29 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Солнце / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Магнитная буря ожидается 2 октября. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она будет относиться к категории G1 – слабая по шкале космической погоды NOAA.

Ученые отмечают, что возмущения в магнитосфере начались еще 28 сентября и продлятся два дня. После бури 2 октября вновь прогнозируется возбужденная магнитосфера – с 3 по 6 октября, но других бурь в течение месяца пока не ожидается.