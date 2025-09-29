НОВОСТИОбщество

Магнитная буря ударит по Земле 2 октября

Возмущения в магнитосфере начались еще 28 сентября

29 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Солнце / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Солнце / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Магнитная буря ожидается 2 октября. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она будет относиться к категории G1 – слабая по шкале космической погоды NOAA.

Ученые отмечают, что возмущения в магнитосфере начались еще 28 сентября и продлятся два дня. После бури 2 октября вновь прогнозируется возбужденная магнитосфера – с 3 по 6 октября, но других бурь в течение месяца пока не ожидается.

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Врач дал советы гипертоникам, как пережить магнитные бури

Общие рекомендации включают контроль основных показателей здоровья, избегание стрессов, полноценный сон
