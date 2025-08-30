Будет ли в Барнауле праздничный салют на День города?
Изначально в честь 295-летия краевой столицы планировалось устроить фестиваль фейерверков
30 августа 2025, 12:40, ИА Амител
Праздничный фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru
До дня рождения Барнаула осталось меньше недели. Уже 30 августа столица Алтайского края отметит свое 295-летие. Как это часто бывает в последние годы, больше всего обсуждений вызвал вопрос салюта. Изначально он планировался, но не все горожане посчитали это уместным.
О том, будет ли в Барнауле праздничный салют на День города в 2025 году, – в материале amic.ru.
1
Будет ли в Барнауле праздничный салют на День города в 2025 году?
Нет. Такое решение барнаульские власти приняли еще 12 августа. Праздничный фейерверк отменен в целях безопасности.
«При подготовке и проведении мероприятий особое внимание будет уделено вопросам безопасности. В связи с этим было принято решение об отмене праздничного фейерверка», – заявил тогда мэр города Вячеслав Франк.
2
А как же фестиваль фейерверков, который планировался?
Когда в мэрии заявили об отмене салюта, речь шла именно о фестивале фейерверков. Дело в том, что в этом году власти вообще не говорили о планах провести "классический" салют на День города. А вот идея устроить фестиваль фейерверков была – на эти цели даже выделили 2 млн рублей. Но в итоге от затеи решили отказаться.
3
Значит, не будет совсем никаких салютов?
Получается, что не будет. В этом году на День города не стоит ждать ни главного салюта, ни небольших районных фейерверков.
4
А выступление "Русских витязей" будет?
Да, хотя призывы отменить и авиашоу тоже звучали. Тем не менее "Русские витязи" остались в силе. Как и планировалось изначально, шоу высшего пилотажа пройдет в 17:00 над акваторией Оби.
07:33:21 26-08-2025
Военные самолёты в глубоком тылу бдут хороводить , это уместно?
У нас же их на фронте девать некуда.
А салют , в честь дня рождения города , это не уместно.
Как с дурачками разговаривают.
12:56:36 26-08-2025
Гость (07:33:21 26-08-2025) Военные самолёты в глубоком тылу бдут хороводить , это умест... Не расстраивайтесь, примите свои таблетки