Изначально в честь 295-летия краевой столицы планировалось устроить фестиваль фейерверков

Праздничный фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru

До дня рождения Барнаула осталось меньше недели. Уже 30 августа столица Алтайского края отметит свое 295-летие. Как это часто бывает в последние годы, больше всего обсуждений вызвал вопрос салюта. Изначально он планировался, но не все горожане посчитали это уместным.

О том, будет ли в Барнауле праздничный салют на День города в 2025 году, – в материале amic.ru.

1 Будет ли в Барнауле праздничный салют на День города в 2025 году? Нет. Такое решение барнаульские власти приняли еще 12 августа. Праздничный фейерверк отменен в целях безопасности «При подготовке и проведении мероприятий особое внимание будет уделено вопросам безопасности. В связи с этим было принято решение об отмене праздничного фейерверка», – заявил тогда мэр города Вячеслав Франк.

2 А как же фестиваль фейерверков, который планировался? Когда в мэрии заявили об отмене салюта, речь шла именно о фестивале фейерверков. Дело в том, что в этом году власти вообще не говорили о планах провести "классический" салют на День города. А вот идея устроить фестиваль фейерверков была – на эти цели даже выделили 2 млн рублей. Но в итоге от затеи решили отказаться.

3 Значит, не будет совсем никаких салютов? Получается, что не будет. В этом году на День города не стоит ждать ни главного салюта, ни небольших районных фейерверков.