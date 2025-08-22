С "Русскими витязями", Евгением Россом, но без салюта. Как пройдет День города в Барнауле

Краевой столице исполняется 295 лет

22 августа 2025, 06:15, ИА Амител

Пилотажная группа "Русские витязи" / Фото: amic.ru

В администрации Барнаула обнародовали программу празднования Дня города, которое состоится 30 августа. Краевой столице исполняется 295 лет, но из соображений безопасности власти решили сделать праздник "чуть скромнее", поэтому отказались от некоторых его атрибутов. Впрочем, мероприятий все равно будет так много, что найдется куда сходить и на что посмотреть. Рассказываем, как пройдет День города в этом году.

Как пройдет День города?

Накануне праздника состоится открытие обновленной городской Доски почета "Слава и гордость Барнаула". Торжественные церемонии запланированы на 27 и 28 августа. В "Титов-Арене" 29 августа пройдет открытие IV Сибирского фестиваля духовых оркестров "Звуки праздничного марша" с участием коллективов из Новосибирска, Кызыла, Абакана, Новокузнецка, Луганска, Барнаула. Основные торжества намечены на 30 августа. Официальное открытие Дня города с вручением государственных наград, а также знака "За заслуги в развитии Барнаула" и присвоением звания "Почетный гражданин города Барнаула" состоится в театре драмы имени Шукшина. После этого, в 13:30, на площади Сахарова начнется плац-концерт фестиваля духовых оркестров.

Пройдет и традиционный фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем".

В рамках программы будут работать тематические зоны с мастер-классами по чеканке монет "Барнаул-295". Состоятся выступления музыкальных групп, танцевальных коллективов, барабанное и песочное шоу, арт-шоу с участием профессиональных художников, танцевальные батлы, квесты по исторической части города.

Какие мероприятия пройдут на площади Свободы?

В этом году главный городской праздник пройдет на площади Свободы. Здесь состоятся основные концерты с участием лучших местных коллективов, для этого установят большую сцену. Данная локация, по задумке организаторов, будет объединена в одно большое праздничное пространство вместе с набережной, Нагорным парком и улицей Мало-Тобольской. На площади Свободы с 15 часов начнутся концертные программы духовых оркестров – участников фестиваля под общим названием "Оркестровый марафон". С 20 до 21 часа можно будет посмотреть эстрадный концерт "Барнаул – это мы" с участием лучших солистов города.

Во время проведения праздничных мероприятий на площади Свободы планируется разместить более 30 торговых точек, которые предложат барнаульцам и гостям города продукцию общественного питания, мороженое, напитки, сладкую вату, попкорн, сувениры.

А кто-то из звезд выступит?

Если вы хотели увидеть на главной городской сцене артистов первой величины, то в этом году (впрочем, как и в прошлые) их не будет. Зато по приглашению губернатора Виктора Томенко на площади Свободы выступит автор в стиле шансон Евгений Росс. К слову, он уже становился одним из хедлайнеров Дня города Барнаула в 2014 году. Тогда вместе с ним на празднике выступала Надежда Бабкина. Евгений Росс (Евгений Чужой) родился 2 мая 1965 года в селе Акулово Первомайского района Алтайского края. В его репертуаре есть песня о Барнауле, которая стала большим всероссийским хитом.

Какие мероприятия пройдут на Мало-Тобольской?

В День города на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской организуют выставку "Барнаул туристский" и запланировано проведение масштабного ярмарочного мероприятия. В течение дня 30 августа на пешеходной улице будут продавать товары алтайских производителей. Пройдут мастер-классы. Ожидается выступление барнаульских артистов. Кроме того, состоится награждение победителей конкурса на лучшее благоустройство среди предприятий промышленности и потребительского рынка.

Какие мероприятия пройдут на набережной Оби?

Еще одна локация, где пройдет насыщенная программа. Она стартует в 15 часов молодежным концертом "Барнаул – студенческий, молодежный, творческий!". В 18 часов, после авиашоу, начнется концерт духового оркестра правительства Республики Тыва. Вечер на набережной завершится с 20 до 22 часов концертом группы Владимира Кислова.

Также набережная Оби станет одной из главных площадок Международного фестиваля искусств "Наш дом – Алтай", в нем примут участие творческие делегации из республик Алтай и Тыва, представители трех аймаков Монголии, а также Алтайского края. Будут работать выставочные площадки и "Кинолекторий", запланированы концертные программы участников фестиваля.

Какие мероприятия пройдут в парке "Центральный"?

Там с 10 часов начнется традиционный фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". На улице Мало-Тобольской с 10:00 до 22:00 состоятся ярмарочные мероприятия, а также будет организована выставка "Барнаул туристский". На площадке у Старого базара в 18 часов начнется Межрегиональный турнир по смешанным единоборствам ММА "Алтайское сражение – 4".

Пройдет ли авиашоу?

Да, как и в прошлом году. В 17:00 барнаульцев ждет грандиозное шоу высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил Российской Федерации с показательными полетами над акваторией Оби. Они прилетали в Барнаул в 2024 году.

Будет ли салют?

Нет. Власти Барнаула приняли решение об отмене фестиваля фейерверков, который планировали провести во время празднования 295-летия краевой столицы. Кроме того, не будет и главного салюта, который обычно завершает День города.

Будут ли продавать алкоголь?

Нет, по закону в День города продажа алкоголя будет запрещена. Однако будут работать различные продуктовые ярмарки.