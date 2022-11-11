Илон Маск допустил банкротство Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск не исключил банкротство компании. По его данным, в 2023 году соцсеть может столкнуться с оттоком нескольких миллиардов долларов.

Об этом миллиардер заявил во время встречи с работниками соцсети, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Агентство обратилось за официальными разъяснениями в Twitter, но компания пока не дала комментариев.

Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов в конце октября. О сделке стало известно ещё в апреле, однако в мае она приостановилась, а уже в июле бизнесмен отказался от покупки, объяснив это тем, что Twitter нарушил несколько положений соглашения о сделке. Компания, в свою очередь, подала на бизнесмена в суд. Позднее Маск передумал и решил не отказываться от приобретения соцсети.

Добавим, что в России Twitter заблокировали по требованию Генпрокуратуры ещё в начале марта.