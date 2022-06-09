IT для бизнеса. Плюсы и минусы работы с фрилансерами

Выполнение некоторых бизнес-задач можно производить удаленно. Нередко предприниматели выбирают для них профессионалов-одиночек, чаще всего недорого предлагающих свои услуги.

Председатель IT-комитета Алтайского краевого отделения «Опора России» Виталий Лажинцев рассказал «Business FM Барнаул», о плюсах и минусах работы с фрилансерами.

Ключевые факторы в IT и диджитал — доверие между заказчиком и исполнителем и чёткое выполнение бизнес-задач согласно план-графику проекта. Если вы сработаетесь с хорошим человеком, выйдете на «общую реальность», он окажется ответственным и надёжным — вы приобретёте почти партнёра, друга, понимающего с полуслова, вы сэкономите деньги, а само взаимодействие будет быстрым.





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Но есть и сложности: разные часовые пояса, удалённость исполнителя от «гембо», места где «происходит» ваш бизнес, при недостатке его опыта не позволит качественно погрузиться в проект. Связь может прерваться в любой момент, в худшем случае вы потеряете предоплату, ваши данные и наработки исполнителя. В конце концов, человек может переехать, заболеть или найти постоянную занятость.

Работа с фрилансерами — это бесконечный перебор людей, вербовка наёмников, не случайно по-английски free lance — это «свободное копьё»..

Советы по подбору фрилансеров в IT