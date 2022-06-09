IT для бизнеса. Плюсы и минусы работы с фрилансерами
Удаленный формат работы не значит, что руководитель не сможет контролировать сотрудника
Выполнение некоторых бизнес-задач можно производить удаленно. Нередко предприниматели выбирают для них профессионалов-одиночек, чаще всего недорого предлагающих свои услуги.
Председатель IT-комитета Алтайского краевого отделения «Опора России» Виталий Лажинцев рассказал «Business FM Барнаул», о плюсах и минусах работы с фрилансерами.
Ключевые факторы в IT и диджитал — доверие между заказчиком и исполнителем и чёткое выполнение бизнес-задач согласно план-графику проекта. Если вы сработаетесь с хорошим человеком, выйдете на «общую реальность», он окажется ответственным и надёжным — вы приобретёте почти партнёра, друга, понимающего с полуслова, вы сэкономите деньги, а само взаимодействие будет быстрым.
Но есть и сложности: разные часовые пояса, удалённость исполнителя от «гембо», места где «происходит» ваш бизнес, при недостатке его опыта не позволит качественно погрузиться в проект. Связь может прерваться в любой момент, в худшем случае вы потеряете предоплату, ваши данные и наработки исполнителя. В конце концов, человек может переехать, заболеть или найти постоянную занятость.
Работа с фрилансерами — это бесконечный перебор людей, вербовка наёмников, не случайно по-английски free lance — это «свободное копьё»..
Советы по подбору фрилансеров в IT
Пообщайтесь с человеком, расскажите о себе, узнайте его ситуацию, занятость, что ему интересно, к чему он стремится.
Обсудите перспективы дальнейшей работы, уточните текущие задачи и сроки, договоритесь о частоте и каналах взаимодействия, удобных вам обоим.
Убедитесь, что исполнитель понимает задачу.
Запросите портфолио проектов: хорошо, если будущий партнёр расскажет о них подробно — профессионал не скроет неудачи, с гордостью продемонстрирует достижения. Если всё хорошо, предложите тестовую задачу, лучше всего с разумной оплатой — проверьте, в каком виде и когда будет результат.
Не экономьте фанатично — может быть, жизненная ситуация заставит специалиста взяться за дело ради любых денег, но потом ему будет физически не хватать ресурсов, и он будет вынужден брать новые заказы. А когда есть шесть-семь соглашений одновременно, начинают «гореть сроки», появляться ошибки, теряется мотивация.