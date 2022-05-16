В Барнауле определили лучшее алтайское предприятие-экспортера 2021 года

В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Лучший экспортёр Алтайского края». Одним из победителей стала компания «Арсал», которая производит корм для креветок и ценных пород рыб. Жюри присудило предприятию первое место в номинации «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса».

Церемония награждения прошла в барнаульском центре «Мой бизнес». Конкурс организовал Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП при содействии регионального правительства. Дипломы победителей подписал зампред краевого правительства и министр экономразвития региона Анатолий Нагорнов.

Конкурс провели по итогам деятельности предприятий за 2021 год. Комиссия оценивала не только объёмы производства и проданной продукции, но и географию экспорта. У «Арсала» она весьма обширная, поскольку порядка 90% товара предприятие поставляет за рубеж. Особенно популярна продукция компании в Таиланде, Тайване, Сингапуре, Китае, Корее, Вьетнаме, Турции, Индии и Эквадоре.

Это далеко не первый раз, когда деятельность «Арсала» отмечают наградами разного уровня. Год назад компания стала лауреатом престижной национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Премию присуждают лучшим предприятиям-экспортёрам, лучшим малым предприятиям и муниципальным образованиям, внёсшим серьёзный вклад в развитие региона.

ООО «Арсал» — крупный переработчик цист рачка артемии, ведёт деятельность с 1996 года. Предприятие работает в городе-курорте Яровое. Из озера Большое Яровое специалисты добывают яйца рачка артемии, которые затем перерабатывают в корма. Более чем за 25 лет существования компания значительно нарастила объёмы производства. Сейчас на современном оборудовании предприятие обрабатывает свыше 25 тонн сырья в сутки. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран мира.