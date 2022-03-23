Время для риска: стоит ли открывать бизнес в кризис

Последние два года были особо тяжёлыми для всех сфер бизнеса. В 2020 году началась пандемия, и те, кто не успел или не был готов к новым векторам развития, исчезли с рынка. Немногие, кто адаптировался, подверглись новым потрясениям: локдаун, вакцинация, ввод системы QR-кодов. А 2022 год принёс новые испытания — санкции.

Но кризис — это ещё и возможности для отечественных производителей: развиваться и занять лидирующие позиции на внутреннем рынке. Как же правильно стартануть?

Выживут сильнейшие

С каждым годом становится всё сложнее открывать собственный бизнес, а тем, кто рискнул, — сложно оставаться на плаву. Одно из самых безопасных решений — покупка франшизы. Сейчас на рынке существует большое количество «молодых» франшиз, а также так называемых «мыльных пузырей». Как не ошибиться?

Эксперты обычно советуют не привязываться к моментальным трендам — рано или поздно они уйдут в прошлое, тогда как бизнес должен развиваться. Нужно выбирать то, что будет работать в долгосрочной перспективе. Одним из таких направлений, конечно, является сфера питания. Прибыльность такого бизнеса видна сразу: у современного человека всё меньше времени на то, чтобы ходить по магазинам и готовить, при этом он нуждается в качественном и разнообразном питании.

Поэтому на рынке точно останутся сетевые рестораны с демократичными ценами. В особенности фастфуд, у которого отлажены процессы доставки и еды на вынос. Например, «Гриль №1», многолетний успешный опыт которого говорит о стабильности и безопасности бизнеса.

«Наш продукт всегда востребован, а гости всегда довольны, и с каждым годом бренд набирает всё большую популярность. С нами зарабатывают и нам доверяют уже 15 партнёров в 12 городах», — говорит операционный директор сети ресторанов быстрого питания «Гриль №1» Нина Шиховцова.

Говорящая статистика

Немного информации о работе «Гриль 1» для предпринимателей:

— оборот сети за 2021 год — более 896 миллионов рублей с средней чистой прибылью 18%;

— паушальный взнос — 500 тысяч рублей;

— роялти — 3,5%;

— федеральный маркетинг — 1%;

— инвестиции — от 8 миллионов рублей.

Оборот доставки «Гриль №1» за 2021 год — это оборот более 240 миллионов со средним чеком 773 рубля. Здесь доставляют заказы от 29 минут с оффером «пицца в подарок, если не привезём заказ за 59 минут».

«Гриль №1» пережил уже несколько кризисов, которые помогли закалиться компании. Команда быстро адаптируется под внешнее влияние, поэтому изменения глобально не отображаются на финансовых показателях.

«95% продуктовой матрицы „Гриль №1“ — продукты отечественного производства. Мы проработали и удержали фудкост даже во время повсеместного поднятия цен. В период санкций наша выручка не только не упала, наоборот, мы перевыполняем плановые показатели», — добавила Нина Шиховцова.

Бизнес под ударом

В действующей обстановке небольшие компании могут нести огромные убытки или закрываться. Высокий фудкост и закупочные цены на продукцию, невозможность масштабироваться — главные проблемы малых и средних предприятий в сфере фастфуд.

В рамках франчайзинга компания «Гриль №1» подготовила специальное предложение — «Ребрендинг».

Что в него входит:

— скидка 50% на паушальный взнос;

— анализ вашего действующего бизнеса и финансового состояния;

— оценка помещения, оборудования и персонала на соответствие стандартам «Гриль №1»;

— итоговая сумма инвестиций для перехода под бренд «Гриль №1».

Пример ребрендинга кемеровской сети «Грильная», включающей в себя два заведения на момент перехода в 2019 году, демонстрирует успешную реализацию предложения «Ребрендинг». Сейчас у франчайзи «Гриль №1» уже восемь ресторанов, которые стабильно приносят прибыль.

«Довериться людям, реализовавшим успешный бизнес, было правильным решением в рамках кризиса, который мы переживали», — мнение управляющего сетью ресторанов «Гриль №1» в Кемерово Андрея Воинова.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону 8-800-511-66-10 или пишите на электронную почту tu4@grill1.org.