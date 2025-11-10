Была на самовыгуле. Житель Тюмени рискнул жизнью, чтобы вытащить собаку из-подо льда

После спасения животное вернули хозяйке

10 ноября 2025, 09:45, ИА Амител

В Тюмени местный житель спас собаку, провалившуюся под тонкий лед. Очевидцем происшествия стала женщина, которая заметила тонущего пса и позвала на помощь мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Россия".

Тюменец без колебаний подполз к животному по опасному льду и сумел вытащить его за ошейник на берег.

Как выяснилось, собака принадлежала жительнице этого же района – она призналась, что отпустила питомца на самовыгул. После спасения животное вернули хозяйке. Пес чувствует себя хорошо, а его спаситель не получил никаких травм.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают новые правила выгула собак, которые могут серьезно ограничить владельцев крупных пород. Поправки направлены на повышение безопасности граждан и снижение числа инцидентов, связанных с нападениями животных.