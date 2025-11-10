Была на самовыгуле. Житель Тюмени рискнул жизнью, чтобы вытащить собаку из-подо льда
После спасения животное вернули хозяйке
10 ноября 2025, 09:45, ИА Амител
В Тюмени местный житель спас собаку, провалившуюся под тонкий лед. Очевидцем происшествия стала женщина, которая заметила тонущего пса и позвала на помощь мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Россия".
Тюменец без колебаний подполз к животному по опасному льду и сумел вытащить его за ошейник на берег.
Как выяснилось, собака принадлежала жительнице этого же района – она призналась, что отпустила питомца на самовыгул. После спасения животное вернули хозяйке. Пес чувствует себя хорошо, а его спаситель не получил никаких травм.
Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают новые правила выгула собак, которые могут серьезно ограничить владельцев крупных пород. Поправки направлены на повышение безопасности граждан и снижение числа инцидентов, связанных с нападениями животных.
10:35:21 10-11-2025
"она призналась, что отпустила питомца на самовыгул" - это нарушение останется без наказания?
10:45:28 10-11-2025
Гость (10:35:21 10-11-2025) "она призналась, что отпустила питомца на самовыгул" - это н... Запретить хозяйке самовыгул на 15 суток?
10:44:58 10-11-2025
Мужик! Респект тебе!
11:47:30 10-11-2025
Гость (10:44:58 10-11-2025) Мужик! Респект тебе!... И женщине, что на помощь позвала, а не прошла мимо!
10:48:12 10-11-2025
самовыгул - это зло! как можно отпустить питомца одного, особенно кошек? для них на улице столько опасностей, машины, неадекваты...
20:19:19 10-11-2025
Гость (10:48:12 10-11-2025) самовыгул - это зло! как можно отпустить питомца одного, осо... Тупой хозяин не добавили в список опасностей. Какой самовыгул это животное с инстинктами.
11:24:43 10-11-2025
Мужик!
12:58:46 10-11-2025
Гость (11:24:43 10-11-2025) Мужик!... А если бы мужик утонул - его семья и дети были бы горды тем, что папка променял их благополучие на жизнь блоховоза?
14:21:02 10-11-2025
Гость (12:58:46 10-11-2025) А если бы мужик утонул - его семья и дети были бы горды тем,...
папка оказался мужиком и Человеком!!!! Гордится дети будут
20:22:22 10-11-2025
Гость (14:21:02 10-11-2025) папка оказался мужиком и Человеком!!!! Гордится дети буд... Ога, повезло, один за кошаком на дерево полез, позвоночник сломал, с кошаком все хорошо сам слез потом.