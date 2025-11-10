НОВОСТИПроисшествия

Была на самовыгуле. Житель Тюмени рискнул жизнью, чтобы вытащить собаку из-подо льда

После спасения животное вернули хозяйке

10 ноября 2025, 09:45, ИА Амител

В Тюмени местный житель спас собаку, провалившуюся под тонкий лед. Очевидцем происшествия стала женщина, которая заметила тонущего пса и позвала на помощь мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Россия".

Тюменец без колебаний подполз к животному по опасному льду и сумел вытащить его за ошейник на берег.

Как выяснилось, собака принадлежала жительнице этого же района – она призналась, что отпустила питомца на самовыгул. После спасения животное вернули хозяйке. Пес чувствует себя хорошо, а его спаситель не получил никаких травм.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают новые правила выгула собак, которые могут серьезно ограничить владельцев крупных пород. Поправки направлены на повышение безопасности граждан и снижение числа инцидентов, связанных с нападениями животных.

Собака / Фото: amic.ru

В России могут запретить содержание опасных пород собак в многоквартирных домах

Инициатива затрагивает породы из официального перечня, утвержденного правительством РФ
Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

10:35:21 10-11-2025

"она призналась, что отпустила питомца на самовыгул" - это нарушение останется без наказания?

  

Avatar Picture
Гость

10:45:28 10-11-2025

Гость (10:35:21 10-11-2025) "она призналась, что отпустила питомца на самовыгул" - это н... Запретить хозяйке самовыгул на 15 суток?

  

Avatar Picture
Гость

10:44:58 10-11-2025

Мужик! Респект тебе!

  

Avatar Picture
Гость

11:47:30 10-11-2025

Гость (10:44:58 10-11-2025) Мужик! Респект тебе!... И женщине, что на помощь позвала, а не прошла мимо!

  

Avatar Picture
Гость

10:48:12 10-11-2025

самовыгул - это зло! как можно отпустить питомца одного, особенно кошек? для них на улице столько опасностей, машины, неадекваты...

  

Avatar Picture
гость

20:19:19 10-11-2025

Гость (10:48:12 10-11-2025) самовыгул - это зло! как можно отпустить питомца одного, осо... Тупой хозяин не добавили в список опасностей. Какой самовыгул это животное с инстинктами.

  

Avatar Picture
Гость

11:24:43 10-11-2025

Мужик!

  

Avatar Picture
Гость

12:58:46 10-11-2025

Гость (11:24:43 10-11-2025) Мужик!... А если бы мужик утонул - его семья и дети были бы горды тем, что папка променял их благополучие на жизнь блоховоза?

  

Avatar Picture
Гость

14:21:02 10-11-2025

Гость (12:58:46 10-11-2025) А если бы мужик утонул - его семья и дети были бы горды тем,...
папка оказался мужиком и Человеком!!!! Гордится дети будут

  

Avatar Picture
гость

20:22:22 10-11-2025

Гость (14:21:02 10-11-2025) папка оказался мужиком и Человеком!!!! Гордится дети буд... Ога, повезло, один за кошаком на дерево полез, позвоночник сломал, с кошаком все хорошо сам слез потом.

  

