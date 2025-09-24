"Была смертельной, стала контролируемой". Как в Алтайском крае борются с ВИЧ-инфекцией

Те, кто соглашается на лечение и слушается врачей, не отличаются от здоровых людей, говорит инфекционист Валерий Шевченко

Смертность от ВИЧ-инфекции в Алтайском крае по итогам 2024 года снизилась на 26%. Ожидается, она станет еще ниже и по итогам 2025-го: это тенденция нескольких последних лет, говорит главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, ситуация резко изменилась с появлением современных препаратов: сегодня пациенты, которые получают терапию, живут как обычные люди. Медикаменты, кстати, им предоставляют бесплатно.

Наметилась тенденция к снижению

К началу 2025 года пораженность ВИЧ-инфекцией в Алтайском крае составила 1103,2 случая на 100 тысяч населения, сообщил Шевченко. По его словам, в 2024-м выявили 1712 новых случаев: 929 – у мужчин и 766 – у женщин.

По словам инфекциониста, в подавляющем большинстве случаев (85,6%) инфицирование происходит половым путем, на втором месте (13,8%) – внутривенное употребление наркотиков, на третьем (0,5%) – передача от матери к ребенку. Лишь в 0,1% случаев ВИЧ-инфекцией заражаются при контакте с предметами.

По данным на 1 января, на диспансерном наблюдении в Алтайском крае находилось порядка 19,7 тысячи людей, живущих с ВИЧ. Ежегодно их становится больше примерно на тысячу, заметил Шевченко и подчеркнул, что это вовсе не отрицательная тенденция.

«Из года в год количество лиц, состоящих на диспансерном учете с ВИЧ-инфекцией, увеличивается. Это волне объяснимо: у нас продолжает регистрироваться заболеваемость, но при этом снижается показатель смертности. Конечно, идеальной была бы ситуация, когда новых случаев нет, но при этом мы продолжаем наблюдать старые случаи заболевания. Факт, что раньше на территории края ежегодно выявлялось много случаев ВИЧ-инфекции, но и столько же пациентов умирало от этой болезни», – пояснил врач.Тем не менее количество выявленных инфицированных тоже понемногу уменьшается: по итогам 2024-го оно снизилось на 97 случаев. Есть основания ожидать, что снижение будет и по результатам 2025-го. По словам Шевченко, непростая ВИЧ-обстановка в крае обусловлена историческим контекстом: высокая заболеваемость отмечается по всей Сибири (Новосибирск, Кемерово, Иркутск, Красноярск). Но наметившаяся тенденция дает основания полагать, что в ближайшие годы ситуация будет выравниваться.

Уже не смертельная болезнь

Современные препараты пусть пока и не способны вылечить человека, но позволяют практически полностью "купировать" инфекцию, напомнил Шевченко. У пациентов, которые соблюдают все рекомендации и получают антиретровирусную терапию, вирусная нагрузка ВИЧ не определяется даже во время тестирования.

Более 90% жителей Алтайского края, которые числятся в реестре инфицированных, соглашаются на лечение.

«Благодаря новым лекарственным препаратам болезнь из разряда смертельных перешла в разряд хронических контролируемых. Жители нашего региона получают эти медикаменты бесплатно – они закупаются за счет федерального бюджета. Из числа вновь выявленных случаев практически 100% пациентов соглашаются на терапию. Отказываются лишь в единичных случаях, зачастую это пациенты из маргинальных слоев. Если говорить о детях с ВИЧ, все они получают эффективное лечение», – отметил специалист.Он добавил, что пациент, принимающий жизненно важную терапию, практически ничем не отличается от здорового человека: он может жить полноценной жизнью и создавать семью, не боясь передать вирус детям.

«Мы уже видим результат этой терапии. Особенность этого года: среди пациентов, живущих с ВИЧ, доля умерших от проблем, непосредственно связанных с инфекцией, впервые оказалась меньше, чем доля умерших от других заболеваний, которыми страдают все остальные жители края. Соотношение примерно 40 на 60%», – подчеркнул Валерий Шевченко.Врач напомнил, что значительная доля умерших среди пациентов с ВИЧ – это люди, которые уже давно болели, но при этом не принимали лекарств.

"Надо выявлять, когда человек ничего не чувствует"

Инфекционист отметил, что краевая задача – не только лечить пациентов и снабжать их лекарствами, но и вовремя выявлять инфицированных, постоянно увеличивая охват тестированиями. По его словам, в 2024-м специалисты обследовали 33,1% населения края – на 1,1% больше, чем годом ранее. Во время проведения тестирования на ВИЧ медики проводят и просветительскую работу – информируют людей по ключевым вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

В Алтайском крае мероприятия по борьбе с ВИЧ-инфекцией проводят в соответствии с межведомственной программой по профилактике ВИЧ-инфекции, утвержденной губернатором Виктором Томенко и планом первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и расширению охвата терапией больных ВИЧ-инфекцией. Ведущую роль в их реализации играет региональный Минздрав, чьи усилия направлены на профилактику, своевременное выявление заболевания и максимально раннее начало антиретровирусной терапии.С прошлого года в регионе начали еще одну инициативу, направленную на выявление ВИЧ-инфекции. Теперь сдать анализы можно не только в региональном СПИД-центре или в мобильных комплексах, но и в поликлинике по месту жительства.

«В крае уже внедрена опция возможности обследования на ВИЧ при обращении за медпомощью по другим причинам, в том числе для прохождения диспансеризации или профосмотра. Когда человек пришел проверить здоровье, ему предлагают сдать кровь еще и на ВИЧ. Это максимально сокращает дистанцию между нами и пациентом: человек уже пришел в больницу, ему ничего не нужно дополнительно делать. Только среди женщин репродуктивного возраста благодаря этой инициативе мы выявили порядка 100 случаев ВИЧ-инфекции в прошлом году», – рассказал врач.Шевченко отметил, что на эти цели из краевого бюджета дополнительно выделено более 40 млн рублей. По его словам, ожидается, что охват тестированием на ВИЧ по итогам этого года будет еще больше. Цель – выявлять вирус, когда пациент еще прекрасно себя чувствует и даже не подозревает о болезни. Если он начнет получать терапию на этой стадии, то никогда и не ощутит влияния инфекции и не будет опасен для окружающих.