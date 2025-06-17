"Было страшно". Алтайские политики и бизнесмены — о том, как сдавали выпускные экзамены

Одни не испытывали особых волнений перед проверкой знаний, а другие получали стресс, причем еще и учителя, как говорится, подливали масло в огонь

17 июня 2025, 15:30, ИА Амител

Девушка и парень на экзамене / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае 16 июня стартовал период резервных дней для сдачи ЕГЭ, который продлится до 23 июня. Ожидается участие более 1300 человек на экзаменах по физике, географии, обществознанию, литературе, русскому языку, химии, истории, иностранным языкам, биологии, информатике и математике. Алтайские политики, бизнесмены и общественники рассказали "Атмосфере", как они сдавали традиционные экзамены, и порассуждали на тему, есть ли у ЕГЭ какие-то преимущества.

Анна Ведлер

Анна Ведлер / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС, координатор ВОД "Волонтеры-медики" в Алтайском крае и СФО Анна Ведлер рассказала, что всех учеников запугивали тем, что плохая сдача ЕГЭ перечеркнет будущее и закроет путь в университет. Она также подчеркнула, что ей жаль современных школьников, потому что стресс, связанный с ЕГЭ, как кажется, только усилился:

"Вспоминаю, что нас очень серьезно готовили к ЕГЭ, и нам было очень страшно. Казалось, что от результатов зависит все мое будущее, так как у моей семьи не было возможности оплачивать мое обучение. Для меня был только один вариант – поступить на бюджет. Интересно, что моя школьная учительница химии не верила в мои силы и считала, что школьной программы будет недостаточно для успешной сдачи ЕГЭ. Но за год с репетитором я подготовилась так, что сдала химию лучше всех в городе Яровое. Это говорит о том, что одни учителя могут не верить в тебя, а другие – наоборот. На самом экзамене у меня не возникло особых проблем, особенно хорошо я сдала химию и биологию, что позволило мне выбирать вуз. Но в целом это был очень стрессовый период".

Александр Волобуев

Депутат АКЗС от фракции КПРФ Александр Волобуев отметил, что не испытывал особых волнений:

"Готовился к математике с репетитором, а по физике и географии занимался самостоятельно, так как у меня была отличная подготовка с пятого по девятый класс, и наш классный руководитель очень хорошо преподавала. Единственное, что огорчило, это то, что я потерял 17 баллов по обществознанию, потому что в первой части не указал часть своих ответов в бланке. Может быть, волнение немного сказалось на результате. В целом же для меня экзамены не были чем-то ужасным или страшным".

Сергей Микшин

Сергей Микшин / Фото: Екатерина Смолихина

Руководитель компании "Строительный консультант" Сергей Микшин рассказал, что подготовка к экзаменам у всех проходила по-разному: кто-то усердно занимался, кто-то прибегал к списыванию, а кому-то помогали преподаватели.

"В то время контроль на ЕГЭ был значительно слабее, чем сейчас. Мы могли свободно выходить в туалет, где нам оказывали помощь или передавали шпаргалки. Телефоны тоже проносили без проблем и использовали для списывания. Задания выносили из аудитории и передавали учителям, которые решали их и передавали решения обратно. По моим ощущениям, многие сдавали экзамен именно таким образом. Был случай, когда задача из части C по математике, решенная учителем, оказалась неверной. Я заметил это на экзамене, перерешал задачу и получил правильный ответ. При объявлении результатов экзамена было видно, какие части решены верно, а какие нет".

Владимир Семенов

Депутат АКЗС от фракции ЛДПР, председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов подчеркнул, что формат ЕГЭ вполне имеет право существовать, при этом важно, насколько качественно и грамотно сформулированы вопросы и задания:

"Считаю, что оба подхода могут быть оправданны. На мой взгляд, у ЕГЭ есть положительное качество: в нем нет предвзятости. Во время традиционного экзамена преподаватель часто уже имеет представление о знаниях ученика, что может сказаться на оценивании и на подходе к проведению экзамена. Это может быть как плюсом, так и минусом. Например, если преподаватель видит, что ученик не готов к вопросу на высокий балл, но знает, что он учится отлично, он может задавать дополнительные вопросы, чтобы разобраться и повысить оценку. С другой стороны, если преподаватель понимает, что у ученика недостаточно глубокие знания, он может задать трудные вопросы, что может привести к заниженной оценке по сравнению с тем, что могло бы быть на ЕГЭ. Говоря о ЕГЭ, мы видим стандартные вопросы, которые могут не всегда точно отражать уровень знаний, однако они абсолютно непредвзяты: что написано, то и получено".

Нонна Карпова

Нонна Карпова / Фото: Вера Наумова

Руководитель агентства недвижимости Нонна Карпова рассказала, что экзамены проходили в форме устных ответов по билетам и письменных сочинений. Чтобы лучше запомнить материал, она делала шпаргалки, но никогда ими не пользовалась.

"Просто процесс написания помогал мне все запомнить. Никто не проверял, как мы готовимся, поэтому шпаргалки, сложенные гармошкой, были, скорее, способом подготовки. Сейчас мои дети и племянники сдают ЕГЭ и ОГЭ. Младшие как раз только что закончили сдавать ОГЭ. Мне кажется, раньше система образования была лучше. Оценивали именно знания, а не оформление работы или наличие помарок. Сейчас слишком много внимания уделяется технической стороне вопроса, "обложке". Важно, как выглядит работа, а не то, насколько хорошо усвоен материал. Поэтому, я считаю, раньше система была более эффективной. По крайней мере, больше людей поступало в вузы, а не в колледжи. Сейчас же многие выбирают среднее профессиональное образование, а раньше высшее образование было более распространенным".

Артем Поломошнов

Артем Поломошнов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов рассказал, что не помнит, чтобы поступление в его время было большим стрессом.