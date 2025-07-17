Сохранить главное. Как безопасно путешествовать с детьми: правила, советы, рекомендации

Поездка станет незабываемой, если подготовиться к ней правильно

17 июля 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFJbTFFE

Ребенок в автокресле / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"

Поездка всей семьей на автомобиле – прекрасная альтернатива поездам и самолетам. Но чтобы путешествие принесло только положительные впечатления, долг каждого родителя – обеспечить безопасность детей. Российские правила дорожного движения также обязывают мам и пап беречь детей во время поездок. Статистика неутешительна: в 2024 году в Алтайском крае, по информации региональной Госавтоинспекции, произошло 318 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых четыре ребенка погибли и 353 получили травмы. Наличие автокресла и ремня безопасности, соблюдение скоростного режима и дистанции – залог безопасного и комфортного путешествия. Однако родителям также не стоит забывать о подготовке транспортного средства к дальней поездке, продуманных маршрутах и местах отдыха.

Держаться крепче

Собираясь даже в небольшое путешествие с детьми, важно учесть все нюансы. Один из главных вопросов – детское "место". Малышей до семи лет в автомобилях разрешено перевозить только в удерживающих устройствах. В момент ДТП и даже экстренного торможения они надежно фиксируют маленького пассажира, предотвращая тяжелые травмы шеи и позвоночника. При этом наличие у автокресла высокой боковины защищает ребенка при боковом ударе в ДТП, а задняя спинка – от заднего удара.

"Без автокресла риск смертельных травм у детей возрастает в пять-семь раз. Это не преувеличение – такова статистика реальных аварий", – приводит данные ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского университета Минздрава России Николай Кондырев.

По информации региональной Госавтоинспекции, за шесть месяцев 2025 года на территории Алтайского края зарегистрировано 157 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых восемь несовершеннолетних погибли и 174 получили ранения, из них семь ДТП с нарушениями правил перевозки детей (без удерживающих устройств и ремней безопасности), в них трое погибших и десять раненых.

Но чтобы автокресло на все 100% выполняло свои функции, его следует выбирать с учетом возраста и веса ребенка.

Груднички

Для младенцев используют автолюльки (рассчитаны на вес до 10 кг). Малыша в ней перевозят в горизонтальном положении, пристегнув устройство ремнями безопасности. Установить люльку можно как на переднем сиденье (в этом случае ребенок должен лежать головой вперед по ходу движения, а подушки безопасности отключены), так и на заднем (удерживающее устройство располагается перпендикулярно по ходу движения).

Автолюльку также рекомендовано использовать для перевозки детей в общественном транспорте (ПДД не регулируют этот вопрос, раздел 22 ПДД касается только перевозки детей на легковых и грузовых автомобилях, мотоциклах). Устройство можно закрепить на сиденье автобуса, если это позволяет конструкция, либо родители держат автолюльку с ребенком на руках.

Еще один вариант перевозки малышей в общественном транспорте – коляска. Размещать ее необходимо на специальных накопительных площадках, которыми оборудованы современные автобусы, трамваи и троллейбусы.

Малыши до 7 лет

Детей от года и до семи лет разрешено перевозить в детском автокресле или детском удерживающем устройстве другого типа (соответствующем его росту и весу) как на переднем сиденье, так и на заднем. Малышей до года можно перевозить спиной по ходу движения, старше года – лицом.

Дети от 7 лет

Пассажиры в возрасте 7–12 лет на заднем сиденье автомобиля должны находиться в детских автокреслах лицом по ходу движения. Также возможно использование штатного ремня безопасности (при росте ребенка выше полутора метров). На переднем сиденье авто несовершеннолетний должен обязательно размещаться в спецустройстве (ст. 22.9 ПДД, ст. 12.23 КоАП РФ).

"Пренебрежение водителями рекомендаций, касающихся применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, является одной из причин высокого травматизма и смертности среди несовершеннолетних. Обязанность родителей и водителей транспортных средств – обеспечить несовершеннолетним пассажирам максимально безопасные условия их перемещения транспортными средствами", – напоминают в региональной Госавтоинспекции.

Неправильная перевозка детей грозит водителю штрафом в три тысячи рублей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ). Однако эта сумма ничтожна в сравнении с травмами, которые ребенок может получить при ДТП и даже экстренном торможении.

Подготовка автомобиля

Перед дальней поездкой рекомендовано пройти внеплановый технический осмотр автомобиля, чтобы убедиться в его исправности. Необходимо проверить:

тормозную систему;

исправность подвески;

уровень и состояние технических жидкостей (антифриза, моторного масла, тормозной жидкости);

работоспособность внешних световых приборов;

исправность стеклоочистителей и стеклоомывателей;

состояние колес и шин – резина не должна иметь явных дефектов.

При поездке в автомобиле с детьми лучше держать аптечку в салоне, а не в багажнике среди остальных вещей. Укус комара, небольшая царапина, сухость губ и кожи – эти неприятности могут настигнуть детей в любой момент. Игрушки, книги, перекус, воду, салфетки также лучше держать под рукой.

Если путешествие запланировано дальнее, делайте остановки каждые два часа. Это позволит отдохнуть не только детям, но и водителю. Рекомендуется заранее продумать маршрут поездки и отметить места, где можно и поесть, и переночевать. Кстати, в поездку (особенно в летнее время) лучше не брать скоропортящиеся продукты, которые могут вызвать кишечные расстройства.

О чем еще важно помнить в путешествии?

О дисциплине. Нужно следить за поведением детей: недопустимо, чтобы ребенок вылезал из автокресла при движении автомобиля, открывал окна, высовывался из них и выбрасывал различные предметы.

О правилах дорожного движения. При поездке (особенно в незнакомом населенном пункте) водителю нужно быть предельно внимательным и обращать внимание на дорожные знаки и указатели. Также следует соблюдать скоростной режим: 90 км/ч – на загородных трассах (130 км/ч – на автомагистралях), 60 км/ч – в городах и селах (в жилых и велосипедных зонах, на дворовых территориях – не более 20 км/ч).

О соблюдении дистанции и погодных условиях. Ориентировочно принято считать безопасной дистанцией между автомобилями, движущимися в транспортном потоке с одинаковой скоростью, расстояние в метрах, равное половине величины скорости. Но если погодные условия плохие (снегопад, дождь и т.д.), дистанцию нужно увеличить.

Соблюдение этих правил позволит сохранить только приятные воспоминания о поездке.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама