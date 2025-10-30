Бюджет и выборы глав. Октябрьская сессия алтайских депутатов прошла в Барнауле
Смотрите фоторепортаж с 45-й сессии АКЗС
30 октября 2025, 15:35, ИА Амител
30 октября в краевом парламенте прошла насыщенная сессия, где депутаты обсудили и приняли ряд ключевых решений – от бюджета до социальной поддержки и реформы местного самоуправления. Главным документом дня стал проект бюджета на 2026 год: почти 200 миллиардов рублей доходов, социальные приоритеты, рост зарплат бюджетникам и поддержка участников СВО.
Не остались без внимания и актуальные социальные вопросы. Многодетные семьи и бойцы СВО теперь смогут выбрать денежную компенсацию вместо земельного участка – до 200 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Для ветеранов боевых действий установлены квоты на трудоустройство, а для льготников пересмотрен порядок компенсаций за отопление.
Изменится и порядок избрания глав муниципалитетов: теперь кандидатов будут предлагать общественные и политические структуры, а выбирать – депутаты на местах. Кроме того, приняты законы, открывающие новые возможности для малого бизнеса и закрепляющие статус "семейного предприятия".
Как проходила сессия – в нашем фоторепортаже.
