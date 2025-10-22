Бывшего директора спецшколы на Урале, где насиловали детей, попросили реабилитировать

Адвокат уже подала соответствующее ходатайство в суд

22 октября 2025, 20:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Екатеринбурге разгорелся скандал: юристы настаивают на оправдании бывшего руководителя специализированной школы, где, по данным ura.ru, происходило сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Адвокат, представляющий интересы экс-директора, подал официальное прошение в следственные органы. Она утверждает, что представленные доказательства не подтверждают вину ее клиента, а срок давности по данному делу истек год назад, что является основанием для закрытия уголовного производства.

Информация о злоупотреблениях в спецшколе, инициированных одним из преподавателей, была обнародована 14 апреля 2023 года. Защитник одного из пострадавших подростков сообщил, что в учреждении содержались юные правонарушители, не достигшие 14-летнего возраста. Эти подростки, по его словам, совершали насильственные действия в отношении других воспитанников. Преподаватель был в курсе происходящего и поддерживал такие действия.