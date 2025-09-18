Мать школьницы, которой засунули ершик в рот, обвинили в порче рейтинга школы в Приморье
По словам семьи пострадавшей, директор школы позвонила им, но не для того, чтобы извиниться
18 сентября 2025, 08:45, ИА Амител
В Приморье скандальная история с издевательством над восьмилетней школьницей в Спасске-Дальнем получила новое развитие. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Напомним, три старшеклассницы СОШ № 12 затащили второклассницу в туалет и запихнули ей в рот ершик для унитаза. Случай вызвал широкий общественный резонанс, Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет, а глава СК Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль. Все обидчицы уже установлены.
Однако семья пострадавшей девочки рассказала, что вместо поддержки услышала обвинения от руководства школы.
«По словам родителей, директор позвонила им и заявила, что ребенок якобы "сам баловался", а обращения семьи в СМИ "уронили репутацию учебного заведения"», – отметили в Telegram-канале.
Эти слова вызвали возмущение близких пострадавшей. Родители настаивают, что их дочь стала жертвой жестокого унижения и требуют справедливого расследования. Между тем следственные органы продолжают проверку, в том числе в отношении действий администрации школы.
08:48:41 18-09-2025
в спасск-дальнем есть школы с рейтингами?)) однаааако ))
09:09:29 18-09-2025
Видимо реально мелкая сама спровоцировала старшеклассниц ( не оправдываю старших )
Если детям дома всё позволено, то в общественном месте за язык и поступки могут спросить.
09:29:08 18-09-2025
Гость (09:09:29 18-09-2025) Видимо реально мелкая сама спровоцировала старшеклассниц ( ... вам головушку бы подлечить... а то совсем беда
09:54:55 18-09-2025
10:41:02 18-09-2025
11:49:36 18-09-2025
09:29:42 18-09-2025
Гость (09:09:29 18-09-2025) Видимо реально мелкая сама спровоцировала старшеклассниц ( ... Странная у вас реакция. В мое время второкласснику, как бы он не выступал, просто дали поджопника и все.
10:07:04 18-09-2025
Гость (09:09:29 18-09-2025) Видимо реально мелкая сама спровоцировала старшеклассниц ( ... Надеюсь, вы будете не против, если и с вас спросят. Примерно таким же способом. Или это как обычно другое?
10:19:02 18-09-2025
11:04:56 18-09-2025
Гость (10:19:02 18-09-2025) У вас здоровье позволит спросить ?Я ни кого не оправ... А при чем тут я? Найдется компания, которой, к примеру, покажется вызывающим ваше поведение или внешний вид, сочтут, что вы их спровоцировали, и вуаля. Спросят с вас за провокацию в общественном месте. И нет, вы именно что оправдываете. Как правило, самая дичь начинается после "я никого не оправдываю, но...".
02:25:14 20-09-2025
Гость (10:19:02 18-09-2025) У вас здоровье позволит спросить ?Я ни кого не оправ... Ну, допустим,хватит мне здоровья. Запихаю в пасть ёршик,как потом оправдываться будешь?
09:23:40 18-09-2025
Классика жанра - администрация школы и учителя на стороне агрессора, ибо так проще. А зачастую еще и сами организаторы травли.
10:56:24 18-09-2025
За чей счёт лечение ребёнка у инфекциониста и психолога ?
11:51:16 18-09-2025
Светлана (10:56:24 18-09-2025) За чей счёт лечение ребёнка у инфекциониста и психолога ?... если заведут уголовное дело, то в гражданском суде спросят с родаков и за лечение и за моральный вред.
14:06:52 18-09-2025
Дикость проступка соответствует уровню обсуждения...