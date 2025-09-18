НОВОСТИОбщество

Мать школьницы, которой засунули ершик в рот, обвинили в порче рейтинга школы в Приморье

По словам семьи пострадавшей, директор школы позвонила им, но не для того, чтобы извиниться

18 сентября 2025, 08:45, ИА Амител

В школе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В школе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Приморье скандальная история с издевательством над восьмилетней школьницей в Спасске-Дальнем получила новое развитие. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Напомним, три старшеклассницы СОШ № 12 затащили второклассницу в туалет и запихнули ей в рот ершик для унитаза. Случай вызвал широкий общественный резонанс, Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет, а глава СК Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль. Все обидчицы уже установлены.

Однако семья пострадавшей девочки рассказала, что вместо поддержки услышала обвинения от руководства школы.

«По словам родителей, директор позвонила им и заявила, что ребенок якобы "сам баловался", а обращения семьи в СМИ "уронили репутацию учебного заведения"», – отметили в Telegram-канале.

Эти слова вызвали возмущение близких пострадавшей. Родители настаивают, что их дочь стала жертвой жестокого унижения и требуют справедливого расследования. Между тем следственные органы продолжают проверку, в том числе в отношении действий администрации школы.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске ученицы местной школы № 3, провозгласившие себя "королевами класса", устроили избиение своей сверстницы.

Нина Останина / Фото: duma.gov.ru

Депутат ГД с Алтая объяснила, как оценка за поведение ученика повлияет на рейтинг школы

Она подчеркнула, что это оценка не столько самому ребенку, сколько сигнал родителям
НОВОСТИНаука и образование

дети школы избиения

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

08:48:41 18-09-2025

в спасск-дальнем есть школы с рейтингами?)) однаааако ))

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:09:29 18-09-2025

Видимо реально мелкая сама спровоцировала старшеклассниц ( не оправдываю старших )
Если детям дома всё позволено, то в общественном месте за язык и поступки могут спросить.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:08 18-09-2025

Гость (09:09:29 18-09-2025) Видимо реально мелкая сама спровоцировала старшеклассниц ( ... вам головушку бы подлечить... а то совсем беда

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:55 18-09-2025

Гость (09:29:08 18-09-2025) вам головушку бы подлечить... а то совсем беда...
А вам бы мужика найим
Гулящего, но честного

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:02 18-09-2025

Гость (09:54:55 18-09-2025) А вам бы мужика найимГулящего, но честного... вам тоже

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:36 18-09-2025

Гость (10:41:02 18-09-2025) вам тоже... Выздоравливайте

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:42 18-09-2025

Гость (09:09:29 18-09-2025) Видимо реально мелкая сама спровоцировала старшеклассниц ( ... Странная у вас реакция. В мое время второкласснику, как бы он не выступал, просто дали поджопника и все.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:04 18-09-2025

Гость (09:09:29 18-09-2025) Видимо реально мелкая сама спровоцировала старшеклассниц ( ... Надеюсь, вы будете не против, если и с вас спросят. Примерно таким же способом. Или это как обычно другое?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:02 18-09-2025

Гость (10:07:04 18-09-2025) Надеюсь, вы будете не против, если и с вас спросят. Примерно... У вас здоровье позволит спросить ?

Я ни кого не оправдывал в этой ситуации

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:56 18-09-2025

Гость (10:19:02 18-09-2025) У вас здоровье позволит спросить ?Я ни кого не оправ... А при чем тут я? Найдется компания, которой, к примеру, покажется вызывающим ваше поведение или внешний вид, сочтут, что вы их спровоцировали, и вуаля. Спросят с вас за провокацию в общественном месте. И нет, вы именно что оправдываете. Как правило, самая дичь начинается после "я никого не оправдываю, но...".

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:25:14 20-09-2025

Гость (10:19:02 18-09-2025) У вас здоровье позволит спросить ?Я ни кого не оправ... Ну, допустим,хватит мне здоровья. Запихаю в пасть ёршик,как потом оправдываться будешь?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:40 18-09-2025

Классика жанра - администрация школы и учителя на стороне агрессора, ибо так проще. А зачастую еще и сами организаторы травли.

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

10:56:24 18-09-2025

За чей счёт лечение ребёнка у инфекциониста и психолога ?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:16 18-09-2025

Светлана (10:56:24 18-09-2025) За чей счёт лечение ребёнка у инфекциониста и психолога ?... если заведут уголовное дело, то в гражданском суде спросят с родаков и за лечение и за моральный вред.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:52 18-09-2025

Дикость проступка соответствует уровню обсуждения...

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров