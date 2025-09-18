Мать школьницы, которой засунули ершик в рот, обвинили в порче рейтинга школы в Приморье

По словам семьи пострадавшей, директор школы позвонила им, но не для того, чтобы извиниться

18 сентября 2025, 08:45, ИА Амител

В школе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Приморье скандальная история с издевательством над восьмилетней школьницей в Спасске-Дальнем получила новое развитие. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Напомним, три старшеклассницы СОШ № 12 затащили второклассницу в туалет и запихнули ей в рот ершик для унитаза. Случай вызвал широкий общественный резонанс, Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет, а глава СК Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль. Все обидчицы уже установлены.

Однако семья пострадавшей девочки рассказала, что вместо поддержки услышала обвинения от руководства школы.

«По словам родителей, директор позвонила им и заявила, что ребенок якобы "сам баловался", а обращения семьи в СМИ "уронили репутацию учебного заведения"», – отметили в Telegram-канале.

Эти слова вызвали возмущение близких пострадавшей. Родители настаивают, что их дочь стала жертвой жестокого унижения и требуют справедливого расследования. Между тем следственные органы продолжают проверку, в том числе в отношении действий администрации школы.

