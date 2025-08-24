НОВОСТИОбщество

Бывшего главного архитектора Барнаула Сергея Боженко признали почетным гражданином

Под его руководством разрабатывали проекты по реконструкции исторических центров, возводили памятники и новые городские объекты

24 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Лучшим символом Барнаула респонденты назвали дом под шпилем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Лучшим символом Барнаула респонденты назвали дом под шпилем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко стал почетным гражданином города. Как сообщает пресс-центр краевой столицы, соответствующее решение приняли депутаты гордумы на заседании 22 августа.

Сергей Алексеевич родился 4 июня 1954 года в Шипуново. После школы он поступил в Новосибирский инженерно-строительный институт, где освоил профессию архитектора-градостроителя.

Начал жить и работать в Барнауле с 1977 года – сначала архитектором "Алтайгражданпроекта". После более десяти лет занимал пост главного художника города, а позже, до 2007-го, был главным архитектором Барнаула. Под его руководством разрабатывали проекты по реконструкции исторических центров, возводили памятники и новые городские объекты.

В 1997 году Боженко отметили муниципальной премией за проект Богоявленского храма в Барнауле. В 1999-м архитектора наградили Демидовской премией за создание памятника Александру Пушкину на одноименной улице.

НОВОСТИ

Сергей Боженко: «Я делаю то, что должен, и не мне судить о результатах!»

Барнаул Алтайский край Туризм отдых и развлечения

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

15:58:58 24-08-2025

За что такое суровое наказание?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:33:58 24-08-2025

За то что снесли и сожги исторические здания, за не сохраненный центр...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гости

09:07:06 31-08-2025

Гость (16:33:58 24-08-2025) За то что снесли и сожги исторические здания, за не сохранен... причем тут он и соженные здание вы вобще с головой не дружите? Боженко наоборот всегда был за сохранение исторических зданий.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:00:07 25-08-2025

Сергей Алексеевич поздравляем! Спасибо за Ваш высокий профессионализм, трудолюбие и неравнодушие к войнам СВО


  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров