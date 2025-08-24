Бывшего главного архитектора Барнаула Сергея Боженко признали почетным гражданином

Под его руководством разрабатывали проекты по реконструкции исторических центров, возводили памятники и новые городские объекты

Лучшим символом Барнаула респонденты назвали дом под шпилем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко стал почетным гражданином города. Как сообщает пресс-центр краевой столицы, соответствующее решение приняли депутаты гордумы на заседании 22 августа.

Сергей Алексеевич родился 4 июня 1954 года в Шипуново. После школы он поступил в Новосибирский инженерно-строительный институт, где освоил профессию архитектора-градостроителя.

Начал жить и работать в Барнауле с 1977 года – сначала архитектором "Алтайгражданпроекта". После более десяти лет занимал пост главного художника города, а позже, до 2007-го, был главным архитектором Барнаула. Под его руководством разрабатывали проекты по реконструкции исторических центров, возводили памятники и новые городские объекты.

В 1997 году Боженко отметили муниципальной премией за проект Богоявленского храма в Барнауле. В 1999-м архитектора наградили Демидовской премией за создание памятника Александру Пушкину на одноименной улице.