Глава Алтая посетил похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта

На церемонии также присутствовали родные, близкие и коллеги экс-чиновника

11 июля 2025, 17:20, ИА Амител

Похороны Романа Старовойта / Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Глава Республики Алтай Андрей Турчак посетил похороны бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта, пишет "Газета.ру".

Церемония состоялась 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. На ней также присутствовали девушка Старовойта вместе с матерью, бывшая жена с детьми, коллеги и близкие.

По данным издания, отпевания не было, но крест на могиле установили.

Роман Старовойт покончил с собой 7 июля. Его тело обнаружили в Одинцовском городском округе Подмосковья. Незадолго до этого чиновника отправили в отставку с поста министра транспорта.