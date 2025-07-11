Глава Алтая посетил похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта
На церемонии также присутствовали родные, близкие и коллеги экс-чиновника
11 июля 2025, 17:20, ИА Амител
Похороны Романа Старовойта / Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Глава Республики Алтай Андрей Турчак посетил похороны бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта, пишет "Газета.ру".
Церемония состоялась 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. На ней также присутствовали девушка Старовойта вместе с матерью, бывшая жена с детьми, коллеги и близкие.
По данным издания, отпевания не было, но крест на могиле установили.
Роман Старовойт покончил с собой 7 июля. Его тело обнаружили в Одинцовском городском округе Подмосковья. Незадолго до этого чиновника отправили в отставку с поста министра транспорта.
Читайте также в сюжете: Самоубийство экс-главы Курской области и экс-министра транспорта Старовойта
17:23:17 11-07-2025
Плакал?
08:44:47 14-07-2025
Гость (17:23:17 11-07-2025) Плакал?... Ни ,ни ,токо рыдал …
17:30:02 11-07-2025
Хотел написать, что он клятву мести озвучил, но не стану. Вдруг угадаю...
18:35:39 11-07-2025
Гость (17:30:02 11-07-2025) Хотел написать, что он клятву мести озвучил, но не стану. Вд... Скорее омерту)
17:53:02 11-07-2025
Вот так жил, жил человек. И вдруг утратил доверие. Увольнение. Самоубийство. Я его понимаю. Когда меня перевели с должности с зарплатой 70 т.р на должность с зарплатой 35 т.р., тоже хоть в петлю лезь, потому что жизнь была стабильной и настроена на 70 т.р. Пришлось многое менять, залазить в долги и вот спустя 4 года я не смог ещё оправиться. А похороны, ну что похороны. Отпевать нельзя самоубийц, но крест поставили на всякий случай.
18:31:56 11-07-2025
Гость (17:53:02 11-07-2025) Вот так жил, жил человек. И вдруг утратил доверие. Увольнени... Так любой бизнесмен тогда мог быть на коне. Потом кризис, конкуренция, налоговая и прочие факторы и не тот достаток. Всем вешаться тогда что ли? Лучше тогда начинать жизнь и работать со скромной зарплатой, где нечего терять. Улюкаев с Ходорковским оттерпели своё, теперь наверняка живут не шибко скучая.
Ну мож Старовойт и есть истинный человек, хоть и грешен. Никто ни где не сказал, что туда ему и дорога.
18:43:11 11-07-2025
Гость (18:31:56 11-07-2025) Никто ни где не сказал, что туда ему и дорога. Потому что на его месте может оказаться любой из собравшихся на прощании. Вот и не хотят, чтоб им такую эпитафию на надгробном камне выбили.
21:17:42 11-07-2025
Гость (17:53:02 11-07-2025) Вот так жил, жил человек. И вдруг утратил доверие. Увольнени... так то ваши подчинённые в это время жили на 35 и вам пофигу было.
01:23:22 12-07-2025
Жора (21:17:42 11-07-2025) так то ваши подчинённые в это время жили на 35 и вам пофигу... при чем тут это-то? уж вы зря впрягли. жили на 35 и станут на 10 тогда.
18:32:10 11-07-2025
Скажи мне кто твой друг...
20:05:32 11-07-2025
Лица такие на фото, у всех один вопрос: "А чё так что-ли можно было ?"
21:19:40 11-07-2025
Да не. То он за наградным ездил, ну и на похороны заскочил
21:49:33 11-07-2025
Переписать всех кто поехал и проверить досконально. 1. Ворюга пошел против бога убив себя. 2. Ворюга пошел против своей семьи оставив им свои проблемы . 3. Ворюга пошел против руководства страны (решил таким образом избежать уголовной ответственности). И в тюрьме люди сидят. Мог бы и на СВО записаться и кровью попробовать искупить вину. 4. Из-за него погибли тысячи военных и гражданских людей как из РФ так и из Украины. Он проворовался со своей командой (зам его давно сидит под стражей и дал против него показания). Они украли выделенные для Курской области деньги, которые должны были быть потрачены на оборонительные сооружения. Если бы не ворюга может быть и не смогли бы напасть год назад на Курскую область. 5. Когда гибли мирные граждане и военные он кувыркался с девчулей которая младше его детей и это уже говорит о его сущности. Земля ему стекловатой. А кто поехал туда позориться тот еще ого го огребет. Думаю и надеюсь наши власти это так не оставят.
08:03:14 12-07-2025
Гость (21:49:33 11-07-2025) Переписать всех кто поехал и проверить досконально. 1. Ворюг... А у нас есть "наши власти"?
07:51:17 12-07-2025
всем подельникам по пистолету
08:05:08 12-07-2025
Те кто на похоронах был, одним миром мазаны, одного поля ягоды.... Вот президент - молодец, не поехал.....
15:21:20 12-07-2025
стоят и смотрят, какой финал у них будет....подельники