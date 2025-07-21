Вадим Рулев погиб в аварии вместе с женой

21 июля 2025, 08:45, ИА Амител

Вадим Рулев / Фото: страница группы The Hatters во "ВКонтакте" / vk.com/thehatters

Бывший тромбонист группы The Hatters Вадим Рулев и его жена разбились на мотоцикле в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС.

Музыканты выразили соболезнования на своей странице во "ВКонтакте".

"Вчера не стало нашего друга Вадима Рулева и его жены Екатерины. Скорбим. Вы были нам близкими друзьями, с которыми мы прошли через многое. Светлая память. Соболезнования родным и близким", – сказано в публикации.

По данным местных СМИ, авария произошла вечером 19 июля на 34-м километре автодороги Зверево – Малиновка в Выборгском районе Ленинградской области.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 35-летний мужчина, управляя мотоциклом BMW, не справился с управлением из-за неверно выбранной скорости движения. В результате он столкнулся с автомобилем Range Rover. Байкер и его 33-летняя супруга скончались от полученных травм.