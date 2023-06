Они пройдут для всех желающих попробовать свои силы в ИТ

30 мая 2023, 13:29, ИА Амител

Написание кода. Клавиатура / Фото: freepik.com

Искусственный интеллект, базы данных, программирование. Интересно? Тогда запоминай: 19 июня и 7 августа 2023 года в Новосибирске пройдёт набор участников на летние отборочные интенсивы в "Школу 21". Ещё один состоится осенью, 11 сентября. Рассказываем, что это и как туда попасть.

Что такое интенсив?

Это финальный отборочный этап, где участники в очном формате выполняют индивидуальные и коллективные проекты в сфере ИТ.

За 26 дней участники:

напишут код с нуля;

создадут свою первую игру;

приготовят индивидуальные и групповые ИТ-проекты;

научатся решать сложные задачи в сжатые сроки.

По результатам интенсива пройдёт отбор на основное обучение.

Чтобы принять участие, необходимо перейти на сайт "Школы 21", подать заявку и пройти две онлайн-игры на память и логику.

"Интенсивы – это не только один из отборочных этапов, но и возможность для участников попробовать свои навыки в ИТ-сфере, поближе познакомиться со "Школой 21" и посмотреть, как организован процесс обучения в целом. При этом попробовать свои силы в ИТ-сфере может любой желающий от 18 лет, никаких дополнительных условий и ограничений нет", – пояснил директор кампуса "Школы 21" в Новосибирске Константин Селезнёв.

Что это за школа?

"Школа 21" – инновационный образовательный проект, который помогает желающим от 18 лет бесплатно получить практические знания в ИТ-сфере.

Так, здесь можно приобрести навыки программирования на C*, C++, Java*, Python*, Go*, C#, освоить работу с базами данных и инфраструктурой, а также изучить различные направления в сфере цифровых технологий.

Обучение проходит без менторов, лекций и оценок. Только индивидуальная или коллективная работа над проектами. Срок – от полутора до трёх лет.

"Когда я впервые узнал о "Школе 21", меня заинтересовало направление искусственного интеллекта, так как я уже успел с ним столкнуться в вузе и мне хотелось продолжать развиваться в нём. Атмосфера школы мне близка по духу, здесь есть дедлайны, много самостоятельной и командной работы. В настоящее время я в рамках обучения стажируюсь в Сбере на направлении Data Science* и занимаюсь анализом данных. Я очень благодарен "Школе 21" за то, что она помогла мне определиться с профессиональным путём и начать развиваться в направлении, которое мне нравится", – сказал участник проекта Виталий Пак.

Заявку на обучение можно подать на сайте.

* C​ (Си), Java ("Джава"); Python ("Пайтон"); Go ("Гоу"); Data Science ("Дэйта Саинс").