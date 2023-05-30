C, Java, Python: новосибирская "Школа 21" набирает на летние отборочные интенсивы
Они пройдут для всех желающих попробовать свои силы в ИТ
30 мая 2023, 13:29, ИА Амител
Искусственный интеллект, базы данных, программирование. Интересно? Тогда запоминай: 19 июня и 7 августа 2023 года в Новосибирске пройдёт набор участников на летние отборочные интенсивы в "Школу 21". Ещё один состоится осенью, 11 сентября. Рассказываем, что это и как туда попасть.
Что такое интенсив?
Это финальный отборочный этап, где участники в очном формате выполняют индивидуальные и коллективные проекты в сфере ИТ.
За 26 дней участники:
- напишут код с нуля;
- создадут свою первую игру;
- приготовят индивидуальные и групповые ИТ-проекты;
- научатся решать сложные задачи в сжатые сроки.
По результатам интенсива пройдёт отбор на основное обучение.
Чтобы принять участие, необходимо перейти на сайт "Школы 21", подать заявку и пройти две онлайн-игры на память и логику.
"Интенсивы – это не только один из отборочных этапов, но и возможность для участников попробовать свои навыки в ИТ-сфере, поближе познакомиться со "Школой 21" и посмотреть, как организован процесс обучения в целом. При этом попробовать свои силы в ИТ-сфере может любой желающий от 18 лет, никаких дополнительных условий и ограничений нет", – пояснил директор кампуса "Школы 21" в Новосибирске Константин Селезнёв.
Что это за школа?
"Школа 21" – инновационный образовательный проект, который помогает желающим от 18 лет бесплатно получить практические знания в ИТ-сфере.
Так, здесь можно приобрести навыки программирования на C*, C++, Java*, Python*, Go*, C#, освоить работу с базами данных и инфраструктурой, а также изучить различные направления в сфере цифровых технологий.
Обучение проходит без менторов, лекций и оценок. Только индивидуальная или коллективная работа над проектами. Срок – от полутора до трёх лет.
"Когда я впервые узнал о "Школе 21", меня заинтересовало направление искусственного интеллекта, так как я уже успел с ним столкнуться в вузе и мне хотелось продолжать развиваться в нём. Атмосфера школы мне близка по духу, здесь есть дедлайны, много самостоятельной и командной работы. В настоящее время я в рамках обучения стажируюсь в Сбере на направлении Data Science* и занимаюсь анализом данных. Я очень благодарен "Школе 21" за то, что она помогла мне определиться с профессиональным путём и начать развиваться в направлении, которое мне нравится", – сказал участник проекта Виталий Пак.
Заявку на обучение можно подать на сайте.
* C (Си), Java ("Джава"); Python ("Пайтон"); Go ("Гоу"); Data Science ("Дэйта Саинс").
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