Центр Барнаула на сутки останется без холодной воды с 21 июля

Ограничения коснутся более 15 тысяч человек

18 июля 2025, 08:52, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

С 21 июля жителей центральной части Барнаула переключат на новый водовод. В связи с этим около 15 тысяч человек на сутки останутся без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Подачу холодного водоснабжения ограничат с 09:00 21 июля до 09:00 22 июля по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома

пр. Социалистический, 105, 109, 112, 115, 117, 118, 119, 124, 126а, 126б, 128, 128а;

ул. Молодежная, 28, 30, 34, 36;

ул. Деповская, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

ул. Союза Республик, 44, 46;

пр. Ленина, 63, 63а, 73, 79, 83;

ул. Брестская, 11;

пр. Красноармейский, 118;

пр. Строителей, 23а к. 1, 23а к. 2.

Социальные объекты

ул. Деповская, 13а (краевая стоматологическая поликлиника);

ул. Деповская, 17 (детская городская больница № 1);

пр. Социалистический, 113, 124а, 128б (детские сады), 126 (АГПУ);

пр. Строителей, 23а (детская поликлиника).

Административные здания

ул. Молодежная, 26;

пр. Социалистический, 103, 116, 116г, 117а, 119а, 124.

Бойлерные

ул. Молодежная, 30, 32;

пр. Социалистический, 107, 112, 114, 118, 119, 124, 124б, 128;

ул. Деповская, 3, 9, 10, 11, 12, 17а, 18;

ул. Союза Республик, 44, 46;

ул. Брестская, 11;

пр. Строителей, 23а;

пр. Ленина, 67, 69.

Карта отключения холодной воды с 21 по 22 июля / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Барнаульцам рекомендуют сделать запас холодной воды. Как заявили в городском водоканале, врезку нового водовода постараются провести максимально оперативно.

Как пояснил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго, реконструкцию участка водопровода по проспекту Строителей, улице Профинтерна, проспекту Социалистическому и улице Молодежной проводят с мая по сентябрь. Изношенные металлические трубы меняют на конструкции большего диаметра из современного материала.