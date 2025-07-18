Центр Барнаула на сутки останется без холодной воды с 21 июля
Ограничения коснутся более 15 тысяч человек
18 июля 2025, 08:52, ИА Амител
С 21 июля жителей центральной части Барнаула переключат на новый водовод. В связи с этим около 15 тысяч человек на сутки останутся без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.
Подачу холодного водоснабжения ограничат с 09:00 21 июля до 09:00 22 июля по следующим адресам:
Многоквартирные жилые дома
- пр. Социалистический, 105, 109, 112, 115, 117, 118, 119, 124, 126а, 126б, 128, 128а;
- ул. Молодежная, 28, 30, 34, 36;
- ул. Деповская, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
- ул. Союза Республик, 44, 46;
- пр. Ленина, 63, 63а, 73, 79, 83;
- ул. Брестская, 11;
- пр. Красноармейский, 118;
- пр. Строителей, 23а к. 1, 23а к. 2.
Социальные объекты
- ул. Деповская, 13а (краевая стоматологическая поликлиника);
- ул. Деповская, 17 (детская городская больница № 1);
- пр. Социалистический, 113, 124а, 128б (детские сады), 126 (АГПУ);
- пр. Строителей, 23а (детская поликлиника).
Административные здания
- ул. Молодежная, 26;
- пр. Социалистический, 103, 116, 116г, 117а, 119а, 124.
Бойлерные
- ул. Молодежная, 30, 32;
- пр. Социалистический, 107, 112, 114, 118, 119, 124, 124б, 128;
- ул. Деповская, 3, 9, 10, 11, 12, 17а, 18;
- ул. Союза Республик, 44, 46;
- ул. Брестская, 11;
- пр. Строителей, 23а;
- пр. Ленина, 67, 69.
Барнаульцам рекомендуют сделать запас холодной воды. Как заявили в городском водоканале, врезку нового водовода постараются провести максимально оперативно.
Как пояснил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго, реконструкцию участка водопровода по проспекту Строителей, улице Профинтерна, проспекту Социалистическому и улице Молодежной проводят с мая по сентябрь. Изношенные металлические трубы меняют на конструкции большего диаметра из современного материала.
"Это позволит увеличить пропускную способность водовода и повысит надежность и качество водоснабжения крупного густонаселенного района в центре города", – пояснил Полюго.
09:07:42 18-07-2025
А потому что без воды и ни туды и ни сюды!
11:01:04 18-07-2025
Гость (09:07:42 18-07-2025) А потому что без воды и ни туды и ни сюды! ... а можно и в шампанском мыца.