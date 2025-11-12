НОВОСТИЭкономика

Крупные переводы самому себе по СБП будут блокировать из-за подозрительности

Приказ с обновленными признаками мошеннических операций будет опубликован в ближайшее время

12 ноября 2025, 14:15, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru
Крупные переводы по СБП на собственные счета теперь будут считаться подозрительными – их включат в перечень признаков мошеннических операций. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью РИА Новости.

По словам представителя ЦБ, подобные схемы активно используют мошенники: они убеждают жертву перевести деньги "самому себе" между своими счетами в разных банках, после чего получают доступ к средствам. Теперь же банки будут расценивать такой перевод как мошеннический.

«Если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не совершал никакие переводы», – уточнил Уваров.

Центробанк готовит приказ, в котором опишет новые признаки мошеннических переводов. В него также войдут смена номера телефона для входа в онлайн-банк и использование необычного интернет-провайдера – эти действия будут вызывать дополнительную проверку.

Ранее банки начали массово блокировать счета россиян за переводы самим себе. Подозрение вызывают операции с признаками дробления – когда крупная сумма разбивается на несколько небольших транзакций.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

14:53:47 12-11-2025

крупные это от скольки?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:21 12-11-2025

Гость (14:53:47 12-11-2025) крупные это от скольки? ... Это 300 миллиардов долларов. Самому себе.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Стас Пле

15:23:40 12-11-2025

50к. в 115 фз от 60к.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

15:19:08 12-11-2025

Я себе на ВБ перевожу для покупки, это считается?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:42 12-11-2025

надо чтоб все доходы сразу в налоговую на безопасный счёт перечислялись автоматом, а оттуда уже на карманные расходы по заявлению граждан с указанием цели трат

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:14:12 13-11-2025

Гость (16:47:42 12-11-2025) надо чтоб все доходы сразу в налоговую на безопасный счёт пе... Ещё по письменному заявлению со всеми необходимыми справками, ну и рассмотрение от 5 рабочих дней.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:00:26 13-11-2025

Гость (08:14:12 13-11-2025) Ещё по письменному заявлению со всеми необходимыми справками... характиристику от участкового, соседей и с места работы, справку от нарколога, флюрографию и из жека о составе семьи.
ну и комиссия рассмотрит и может отклонить без объяснения причин

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:00:07 12-11-2025

Подозрительными будут считаться россияне, у которых вообще есть деньги

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Петр

20:01:29 12-11-2025

Евгений Трикоз в тиктоке

  0 Нравится
Ответить
