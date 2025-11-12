Крупные переводы самому себе по СБП будут блокировать из-за подозрительности

Приказ с обновленными признаками мошеннических операций будет опубликован в ближайшее время

12 ноября 2025, 14:15, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

Крупные переводы по СБП на собственные счета теперь будут считаться подозрительными – их включат в перечень признаков мошеннических операций. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью РИА Новости.

По словам представителя ЦБ, подобные схемы активно используют мошенники: они убеждают жертву перевести деньги "самому себе" между своими счетами в разных банках, после чего получают доступ к средствам. Теперь же банки будут расценивать такой перевод как мошеннический.

«Если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не совершал никакие переводы», – уточнил Уваров.

Центробанк готовит приказ, в котором опишет новые признаки мошеннических переводов. В него также войдут смена номера телефона для входа в онлайн-банк и использование необычного интернет-провайдера – эти действия будут вызывать дополнительную проверку.

Ранее банки начали массово блокировать счета россиян за переводы самим себе. Подозрение вызывают операции с признаками дробления – когда крупная сумма разбивается на несколько небольших транзакций.