Крупные переводы самому себе по СБП будут блокировать из-за подозрительности
Приказ с обновленными признаками мошеннических операций будет опубликован в ближайшее время
12 ноября 2025, 14:15, ИА Амител
Крупные переводы по СБП на собственные счета теперь будут считаться подозрительными – их включат в перечень признаков мошеннических операций. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью РИА Новости.
По словам представителя ЦБ, подобные схемы активно используют мошенники: они убеждают жертву перевести деньги "самому себе" между своими счетами в разных банках, после чего получают доступ к средствам. Теперь же банки будут расценивать такой перевод как мошеннический.
«Если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не совершал никакие переводы», – уточнил Уваров.
Центробанк готовит приказ, в котором опишет новые признаки мошеннических переводов. В него также войдут смена номера телефона для входа в онлайн-банк и использование необычного интернет-провайдера – эти действия будут вызывать дополнительную проверку.
Ранее банки начали массово блокировать счета россиян за переводы самим себе. Подозрение вызывают операции с признаками дробления – когда крупная сумма разбивается на несколько небольших транзакций.
14:53:47 12-11-2025
крупные это от скольки?
15:08:21 12-11-2025
Гость (14:53:47 12-11-2025) крупные это от скольки? ... Это 300 миллиардов долларов. Самому себе.
15:23:40 12-11-2025
50к. в 115 фз от 60к.
15:19:08 12-11-2025
Я себе на ВБ перевожу для покупки, это считается?
16:47:42 12-11-2025
надо чтоб все доходы сразу в налоговую на безопасный счёт перечислялись автоматом, а оттуда уже на карманные расходы по заявлению граждан с указанием цели трат
08:14:12 13-11-2025
Гость (16:47:42 12-11-2025) надо чтоб все доходы сразу в налоговую на безопасный счёт пе... Ещё по письменному заявлению со всеми необходимыми справками, ну и рассмотрение от 5 рабочих дней.
22:00:26 13-11-2025
Гость (08:14:12 13-11-2025) Ещё по письменному заявлению со всеми необходимыми справками... характиристику от участкового, соседей и с места работы, справку от нарколога, флюрографию и из жека о составе семьи.
ну и комиссия рассмотрит и может отклонить без объяснения причин
17:00:07 12-11-2025
Подозрительными будут считаться россияне, у которых вообще есть деньги
20:01:29 12-11-2025
Евгений Трикоз в тиктоке