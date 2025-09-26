Жертв все больше. Что известно о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти
По одной из версий, поставщиком смертельно опасных напитков могла быть 60-летняя работница детского сада
26 сентября 2025, 17:21, ИА Амител
Место, где хранился суррогатный алкоголь / Фото: Baza
Количество жертв массового отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области продолжает увеличиваться. Напомним, о первых жертвах в деревне Гостицы стало известно еще 24 сентября. Позднее люди начали умирать и в городе Сланцы. Человеком, который продавал контрафактное спиртное, оказался пенсионер: от суррогата пострадала даже его жена. А поставщиком, по одной из версий, могла быть работница детского сада.
О том, сколько человек погибло от суррогатного алкоголя и кто может быть виновен в этих смертях, – в материале amic.ru.
Сколько человек погибло от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области?
По последним данным, опубликованным в Telegram-канале Baza, количество погибших в результате массового отравления в деревне Гостицы и городе Сланцы выросло уже до 19 человек.
Издание опубликовало жуткие подробности смерти одной из жертв – 54-летнего мужчины, которые рассказала его жена. По словам женщины, ее супруг "приполз на коленях" домой в ночь с 24 на 25 сентября и успел сказать лишь "Походу, я умираю", после чего потерял сознание. Приехавшие медики скорой не смогли его спасти.
От чего именно погибли люди, распивавшие контрафактный алкоголь?
По данным "Базы", в первых восьми смертельных случаях уже лабораторно подтвердилось отравление метанолом.
Telegram-канал Mash опубликовал одну из версий, как метанол попал в суррогатный алкоголь. Издание предполагает, что самогонный аппарат, на котором производили контрафакт, могли плохо чистить, из-за чего метанол скопился внутри него. Затем смертельный яд мог попасть в самогон.
Где жертвы массового отравления покупали контрафактный алкоголь?
Как пишет Царьград, жертвы массового отравления покупали паленый алкоголь у 78-летнего пенсионера по имени Николай. Известно также, что суррогатом отравилась и его 75-летняя супруга.
У мужчины уже провели обыск: в квартире нашли пластиковые канистры объемом до 10 литров с характерным запахом спирта.
Кто мог быть поставщиком суррогатного алкоголя, из-за которого в Ленобласти погибли люди?
По одной из версий, главным поставщиком суррогатного алкоголя могла быть 60-летняя женщина, которая работает учителем-дефектологом в одном из детских садов Сланцевского района. Рассматривается предположение, что именно она могла заниматься производством контрафакта, в то время как 78-летний пенсионер лишь брал на себя реализацию товара.
В ходе расследования выяснилось, что одним из ключевых звеньев в цепочке распространения суррогатного алкоголя была 60-летняя Ольга С. Как стало известно, именно Ольга С., по предварительным данным, поставляла алкоголь в деревню Гостицы.
Кто ответит за массовое отравление алкоголем в Гостицах и Сланцах?
И 60-летняя женщина, и 78-летний мужчина сейчас задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения для них. Прокуратура Ленинградской области уже начала проверку по факту случившегося.
