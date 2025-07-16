Цены на бензин в Алтайском крае за год выросли почти на 11%

Сильнее всего подорожало топливо марки АИ-98 и выше

16 июля 2025, 07:01, ИА Амител

Заправка в Барнауле / Фото: amic.ru

На 10,7% выросли цены на бензин за год в Алтайском крае. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата, предоставленные amic.ru.

Согласно подсчетам ведомства, за июнь 2025 года цены на дизельное топливо увеличились на 0,3%, а на бензин – в среднем на 0,7%. Сильнее всего подорожал бензин марки АИ-95 – на 0,74%. Стоимость АИ-92 стала больше на 0,63%, а АИ-98 и выше – на 0,48%.

За год рост оказался более ощутимым. Бензин АИ-92 подорожал на 10,44%, АИ-95 – на 10,68%, а АИ-98 и выше – на 18,77%. Дизель увеличился в цене на 9,35%.

В июне 2025 года АИ-92 в Алтайском крае продавался по 54,42 рубля за литр. Дешевле всего можно было приобрести в Рубцовске – за 54,17 рубля. Чуть дороже, 54,18 рубля за литр, он стоил в Барнауле. В Белокурихе – 54,23 рубля, а в Бийске – 55,34 .

Бензин марки АИ-95 в среднем продавался по 57,59 рубля за литр. Самая низкая цена была в Барнауле и Рубцовске – 57,18 рубля. В Белокурихе топливо реализовывали по цене 57,45 рубля за литр, а в Бийске – по 59,15.

АИ-98 и выше продавались в регионе по 79,73 рубля за литр в среднем. Дешевле всего было в Бийске – 78,93 рубля. В Рубцовске подобный бензин стоил 79,35 рубля, а в Белокурихе – 79,87. В Барнауле эти марки были дороже всего – 80,12 рубля.

Дизель продавался по 72,24 рубля за литр. Цена в Барнауле составляла 71,57 рубля, в Рубцовске – 72,1 в Белокурихе – 71,9 а в Бийске – 74,29.