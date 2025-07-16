Цены на бензин в Алтайском крае за год выросли почти на 11%
Сильнее всего подорожало топливо марки АИ-98 и выше
16 июля 2025, 07:01, ИА Амител
На 10,7% выросли цены на бензин за год в Алтайском крае. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата, предоставленные amic.ru.
Согласно подсчетам ведомства, за июнь 2025 года цены на дизельное топливо увеличились на 0,3%, а на бензин – в среднем на 0,7%. Сильнее всего подорожал бензин марки АИ-95 – на 0,74%. Стоимость АИ-92 стала больше на 0,63%, а АИ-98 и выше – на 0,48%.
За год рост оказался более ощутимым. Бензин АИ-92 подорожал на 10,44%, АИ-95 – на 10,68%, а АИ-98 и выше – на 18,77%. Дизель увеличился в цене на 9,35%.
В июне 2025 года АИ-92 в Алтайском крае продавался по 54,42 рубля за литр. Дешевле всего можно было приобрести в Рубцовске – за 54,17 рубля. Чуть дороже, 54,18 рубля за литр, он стоил в Барнауле. В Белокурихе – 54,23 рубля, а в Бийске – 55,34 .
Бензин марки АИ-95 в среднем продавался по 57,59 рубля за литр. Самая низкая цена была в Барнауле и Рубцовске – 57,18 рубля. В Белокурихе топливо реализовывали по цене 57,45 рубля за литр, а в Бийске – по 59,15.
АИ-98 и выше продавались в регионе по 79,73 рубля за литр в среднем. Дешевле всего было в Бийске – 78,93 рубля. В Рубцовске подобный бензин стоил 79,35 рубля, а в Белокурихе – 79,87. В Барнауле эти марки были дороже всего – 80,12 рубля.
Дизель продавался по 72,24 рубля за литр. Цена в Барнауле составляла 71,57 рубля, в Рубцовске – 72,1 в Белокурихе – 71,9 а в Бийске – 74,29.
08:17:18 16-07-2025
А на сколько выросли цены на другие товары!?...
Которые доставляются при помощи этого подорожавшего бензина...
10:02:14 16-07-2025
Гость (08:17:18 16-07-2025) А на сколько выросли цены на другие товары!?...Которые д... Невероятное совпадение, но рост цен на топливо, в целом совпадает с уровнем официальной инфляции
10:29:09 16-07-2025
Гость (10:02:14 16-07-2025) Невероятное совпадение, но рост цен на топливо, в целом совп... Не совсем так. Поданным официального сайта ЦБ инфляция - 9,4%