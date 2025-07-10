НОВОСТИЭкономика

Цены на коммунальные услуги в России увеличились на 13–15%

Самое заметное повышение – в сфере водоснабжения

10 июля 2025, 20:18, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В первую неделю июля в России значительно выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает Newsler.ru со ссылкой на данные Росстата. 

Так, самый заметный рост отмечается в сфере водоснабжения. Холодная вода подорожала почти на 15%, а горячая – на 13,8%. Отопление, газ и электроэнергия прибавили в цене от 13 до 13,8%. 

На фоне роста цен на ЖКХ продукты подорожали незначительно, а некоторые овощи и крупы даже подешевели. В сфере услуг отмечается незначительное повышение стоимости проезда в городском транспорте и проживания в гостиницах. 

ЖКХ тарифы

Комментарии 13

Avatar Picture
Шинник

20:25:37 10-07-2025

... но есть вещи которые подешевели !
Твоя жизни
Твоя работа
И твои рубли
...

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

20:29:37 10-07-2025

Ждём повышение инфляции, роста ставок ЦБ.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:44:15 10-07-2025

ВВП (20:29:37 10-07-2025) Ждём повышение инфляции, роста ставок ЦБ.... ЦБ будет снижать ставки. К НГ обещают 13-15%

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:27:32 10-07-2025

Гость (20:44:15 10-07-2025) ЦБ будет снижать ставки. К НГ обещают 13-15%... При падении ключевой ставки 'деревянный' опять скукожится: за него даже цента давать не будут! Тришкин кафтан дефективен не тем, так другим...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

21:28:51 10-07-2025

Гость (20:44:15 10-07-2025) ЦБ будет снижать ставки. К НГ обещают 13-15%... Обещать, не значит женится. 20 июля посмотрим, чем нас ЦБ порадует, у них заседание.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:19:22 10-07-2025

ВВП (21:28:51 10-07-2025) Обещать, не значит женится. 20 июля посмотрим, чем нас ЦБ по... Сказано-к НГ...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:07 11-07-2025

ВВП (21:28:51 10-07-2025) Обещать, не значит женится. 20 июля посмотрим, чем нас ЦБ по... 20 июля? А Вы уверены? ЦБ в воскресенье заседать будет? 25 в пятницу у них тусовка намечается)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:00:26 10-07-2025

А где адекватная индексация пенсий в ответ на очередной скачок цен на коммуналку? Вменяемому режиму надлежит либо не допускать оного, либо компенсировать снижение уровня жизни по крайней мере наиболее нищих граждан!

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:03:44 10-07-2025

отопление на 30% повысили

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:12:58 10-07-2025

тогда надо спрашивать у поставщика ресурса за отсутствия такового отключения горячей воды например

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:40:30 10-07-2025

Спасибо партии и ее руководителю!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:48:15 10-07-2025

Сдали русских на разграбление

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

07:09:43 11-07-2025

Контрольный 'выстрел" пенсам.

  4 Нравится
Ответить
