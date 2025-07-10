Цены на коммунальные услуги в России увеличились на 13–15%

Самое заметное повышение – в сфере водоснабжения

10 июля 2025, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В первую неделю июля в России значительно выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает Newsler.ru со ссылкой на данные Росстата.

Так, самый заметный рост отмечается в сфере водоснабжения. Холодная вода подорожала почти на 15%, а горячая – на 13,8%. Отопление, газ и электроэнергия прибавили в цене от 13 до 13,8%.

На фоне роста цен на ЖКХ продукты подорожали незначительно, а некоторые овощи и крупы даже подешевели. В сфере услуг отмечается незначительное повышение стоимости проезда в городском транспорте и проживания в гостиницах.