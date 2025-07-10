Цены на коммунальные услуги в России увеличились на 13–15%
Самое заметное повышение – в сфере водоснабжения
10 июля 2025, 20:18, ИА Амител
Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В первую неделю июля в России значительно выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает Newsler.ru со ссылкой на данные Росстата.
Так, самый заметный рост отмечается в сфере водоснабжения. Холодная вода подорожала почти на 15%, а горячая – на 13,8%. Отопление, газ и электроэнергия прибавили в цене от 13 до 13,8%.
На фоне роста цен на ЖКХ продукты подорожали незначительно, а некоторые овощи и крупы даже подешевели. В сфере услуг отмечается незначительное повышение стоимости проезда в городском транспорте и проживания в гостиницах.
20:25:37 10-07-2025
... но есть вещи которые подешевели !
Твоя жизни
Твоя работа
И твои рубли
...
20:29:37 10-07-2025
Ждём повышение инфляции, роста ставок ЦБ.
20:44:15 10-07-2025
ВВП (20:29:37 10-07-2025) Ждём повышение инфляции, роста ставок ЦБ.... ЦБ будет снижать ставки. К НГ обещают 13-15%
21:27:32 10-07-2025
Гость (20:44:15 10-07-2025) ЦБ будет снижать ставки. К НГ обещают 13-15%... При падении ключевой ставки 'деревянный' опять скукожится: за него даже цента давать не будут! Тришкин кафтан дефективен не тем, так другим...
21:28:51 10-07-2025
Гость (20:44:15 10-07-2025) ЦБ будет снижать ставки. К НГ обещают 13-15%... Обещать, не значит женится. 20 июля посмотрим, чем нас ЦБ порадует, у них заседание.
22:19:22 10-07-2025
ВВП (21:28:51 10-07-2025) Обещать, не значит женится. 20 июля посмотрим, чем нас ЦБ по... Сказано-к НГ...
11:03:07 11-07-2025
ВВП (21:28:51 10-07-2025) Обещать, не значит женится. 20 июля посмотрим, чем нас ЦБ по... 20 июля? А Вы уверены? ЦБ в воскресенье заседать будет? 25 в пятницу у них тусовка намечается)
21:00:26 10-07-2025
А где адекватная индексация пенсий в ответ на очередной скачок цен на коммуналку? Вменяемому режиму надлежит либо не допускать оного, либо компенсировать снижение уровня жизни по крайней мере наиболее нищих граждан!
21:03:44 10-07-2025
отопление на 30% повысили
21:12:58 10-07-2025
тогда надо спрашивать у поставщика ресурса за отсутствия такового отключения горячей воды например
22:40:30 10-07-2025
Спасибо партии и ее руководителю!
22:48:15 10-07-2025
Сдали русских на разграбление
07:09:43 11-07-2025
Контрольный 'выстрел" пенсам.