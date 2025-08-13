Цены на мясо могут подскочить на 12–15% во второй половине года

Эксперты связывают стремительный рост цен с увеличением издержек производителей

Согласно прогнозу консалтинговой компании Strategy Partners, во втором полугодии розничные цены на говядину и баранину могут вырасти на 12–15% в годовом выражении. Такой рост существенно превысит показатели по курятине и свинине, которые остаются в пределах общего уровня инфляции, сообщает "Коммерсант".

Как отмечает гендиректор "АБ-Центр" Алексей Плугов, говядина и баранина уже демонстрируют более резкий рост цен по сравнению с другими видами мяса. Данные подтверждает Альбина Корягина, партнер по развитию бизнеса Neo: по ее информации, стоимость баранины за последние полтора года выросла на 44,7%.

Эксперты связывают стремительный рост цен с увеличением издержек производителей. Артем Суворов из Strategy Partners поясняет, что ранее цены искусственно сдерживались, а теперь производители вынуждены компенсировать возросшие затраты.

«По данным Neo, в первом квартале себестоимость баранины выросла на 38,3% в годовом выражении, говядины – на 7,2%. В компании "Мираторг" заявили, что за последние годы затраты увеличились как минимум на 30%, что негативно сказывается на инвестициях и ведет к сокращению поголовья скота», – пишет издание.

Сложившаяся ситуация может привести к дальнейшему удорожанию мясной продукции на прилавках, особенно в сегменте говядины и баранины, которые традиционно относятся к более дорогим категориям мясной продукции.

