Цены на мясо могут подскочить на 12–15% во второй половине года

Эксперты связывают стремительный рост цен с увеличением издержек производителей

13 августа 2025, 16:20, ИА Амител

Мясо / Фото: amic.ru
Согласно прогнозу консалтинговой компании Strategy Partners, во втором полугодии розничные цены на говядину и баранину могут вырасти на 12–15% в годовом выражении. Такой рост существенно превысит показатели по курятине и свинине, которые остаются в пределах общего уровня инфляции, сообщает "Коммерсант".

Как отмечает гендиректор "АБ-Центр" Алексей Плугов, говядина и баранина уже демонстрируют более резкий рост цен по сравнению с другими видами мяса. Данные подтверждает Альбина Корягина, партнер по развитию бизнеса Neo: по ее информации, стоимость баранины за последние полтора года выросла на 44,7%.

Эксперты связывают стремительный рост цен с увеличением издержек производителей. Артем Суворов из Strategy Partners поясняет, что ранее цены искусственно сдерживались, а теперь производители вынуждены компенсировать возросшие затраты.

«По данным Neo, в первом квартале себестоимость баранины выросла на 38,3% в годовом выражении, говядины – на 7,2%. В компании "Мираторг" заявили, что за последние годы затраты увеличились как минимум на 30%, что негативно сказывается на инвестициях и ведет к сокращению поголовья скота», – пишет издание.

Сложившаяся ситуация может привести к дальнейшему удорожанию мясной продукции на прилавках, особенно в сегменте говядины и баранины, которые традиционно относятся к более дорогим категориям мясной продукции.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует регулировать цены на яйца и картофель.

Комментарии 4

Иван

16:25:13 13-08-2025

Не надо ля-ля... Цены крутят продавцы а не производители.

Гость

16:40:18 13-08-2025

Иван (16:25:13 13-08-2025) Не надо ля-ля... Цены крутят продавцы а не производители. ... Цены крутят монополии.

Гость

18:35:08 13-08-2025

А на что у нас цены не подскочат 🤔? Всё только дорожает, независимо от курса рубля.

Местный

20:23:08 13-08-2025

Барашек воспроизводится естественным путем, вскармливается исключительно на естественных природных лугах (ну так оправдывают менеджеры исключительную природную чистоту этого мяса), так откуда же такой рост цены? Удобрения для природной лужайки так подорожали?

