Госдума планирует регулировать цены на яйца и картофель
Главная цель - избежать дефицита и обвалов цен
31 июля 2025, 15:15, ИА Амител
В Госдуме предложили ввести минимальную и максимальную закупочную цену на сельхозпродукцию, включая картофель, яйца и молочные товары, чтобы предотвратить резкие скачки стоимости, об этом сообщила депутат Юлия Оглоблина в беседе с "Парламентской газетой".
Инициатива обсуждается с отраслевыми союзами, однако не все производители ее поддерживают. Главная цель - избежать дефицита и обвалов цен за счет долгосрочных контрактов с фермерами и контроля торговых наценок.
«Картофель этой весной подорожал в четыре раза из-за неурожая, хотя два года назад был переизбыток, что привело к падению цен. Яйца, наоборот, резко подешевели после того, как господдержка и открытие импорта спровоцировали перепроизводство. Сейчас закупочные цены ниже себестоимости, и фермеры начали сокращать поголовье птицы - это грозит новым дефицитом к зиме», - отмечает Оглоблина.
На заседании предложили сделать: фиксированные закупочные цены, чтобы защитить и фермеров и потребителей, долгосрочные контракты (от трех месяцев до года) - для стабильности поставок, ограничение наценки торговых сетей до 10% на социально значимые продукты (законопроект рассмотрят осенью 2025 года), контроль объемов производства.
Ранее сообщалось, что цены на продукты для приготовления борща снизятся в августе.
Отрегулируйте лучше цены на доллар, бензин и жильё!
Просто сделайте их как до 2014 года.
В яйца и картошку не лезьте от слова совсем. Не в них дело.
15:55:39 31-07-2025
Гость (15:21:06 31-07-2025) Отрегулируйте лучше цены на доллар, бензин и жильё! Прос... Так на бензин они и регулируют, что вам не нравится? На доллар кстати тоже, если вы не в курсе. Да и на жилье если разобраться , пусть не прямым регулированием но влияют. Самое время браться за яйца
16:01:58 31-07-2025
Гость (15:21:06 31-07-2025) Отрегулируйте лучше цены на доллар, бензин и жильё! Прос...
Браво! Лучше не скажешь.
16:03:14 31-07-2025
Гость (15:21:06 31-07-2025) Отрегулируйте лучше цены на доллар, бензин и жильё! Прос... А чем им тогда заниматься?
18:17:06 01-08-2025
Гость (15:21:06 31-07-2025) Отрегулируйте лучше цены на доллар, бензин и жильё! Прос... А карусели по 10 коп ,как в 1980 не хочешь? Бугага!
19:52:07 31-07-2025
Я вот одного не понимаю, тот, кто занимается экономикой в стране, получал экономическое образование? Если получал, почему происходит одно и то же год от года, то дефицит, то перепроизводство, то просто, от фонаря
цены взлетают( как однажды с гречкой) может он специально вредит?
22:43:39 31-07-2025
О!
Плановая экономика!?
Это что-то новенькое!!!
А как же невидимая рука рынка!? Она что уже ни чего не может отрегулировать...!!?
Или наконец то поняли, что это не правда??!
22:45:34 31-07-2025
Вот теперь понятно что в ГД РФ нет ни одного депутата у которого был бы картофельный или яичный бизнес!!!
Сами себя спалили!...
08:26:47 01-08-2025
яйца стоили 35-36 руб десяток. Это года 2-3 назад. Взлетели цены тогда же до 78-90 с лишним рублей. Взялось за них правительство.Цены упали, но остались в два раза выше , чем 2-3 года назад. Так и сейчас будет.Возвратите хотя бы часть Госплана. Всё наладится. Но назначить в него спецов не из 5 и 6 колонн.
10:15:30 01-08-2025
Горожанин. (08:26:47 01-08-2025) яйца стоили 35-36 руб десяток. Это года 2-3 назад. Взлетели ...
"Возвратите хотя бы часть Госплана. Всё наладится"
И вы с завистью вспомните времена, когда можно было просто прийти в магазин и купить яйца за 90 рублей. Потому что теперь их просто не будет ХD Спасибо, проходили