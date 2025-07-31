Госдума планирует регулировать цены на яйца и картофель

Главная цель - избежать дефицита и обвалов цен

31 июля 2025, 15:15, ИА Амител

Яйца, картофель и молоко / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Госдуме предложили ввести минимальную и максимальную закупочную цену на сельхозпродукцию, включая картофель, яйца и молочные товары, чтобы предотвратить резкие скачки стоимости, об этом сообщила депутат Юлия Оглоблина в беседе с "Парламентской газетой".

Инициатива обсуждается с отраслевыми союзами, однако не все производители ее поддерживают. Главная цель - избежать дефицита и обвалов цен за счет долгосрочных контрактов с фермерами и контроля торговых наценок.

«Картофель этой весной подорожал в четыре раза из-за неурожая, хотя два года назад был переизбыток, что привело к падению цен. Яйца, наоборот, резко подешевели после того, как господдержка и открытие импорта спровоцировали перепроизводство. Сейчас закупочные цены ниже себестоимости, и фермеры начали сокращать поголовье птицы - это грозит новым дефицитом к зиме», - отмечает Оглоблина.

На заседании предложили сделать: фиксированные закупочные цены, чтобы защитить и фермеров и потребителей, долгосрочные контракты (от трех месяцев до года) - для стабильности поставок, ограничение наценки торговых сетей до 10% на социально значимые продукты (законопроект рассмотрят осенью 2025 года), контроль объемов производства.

Ранее сообщалось, что цены на продукты для приготовления борща снизятся в августе.