Цены на продукты в Алтайском крае снижаются: дешевеют яйца и масло
Годовая инфляция в регионе становится меньше третий месяц подряд
02 сентября 2025, 12:30, ИА Амител
В Алтайском крае наблюдается снижение цен на ряд продовольственных товаров. Об этом сообщил заместитель управляющего Отделением Барнаул Центробанка РФ Олег Брыкин.
«Стоимость яиц за месяц опустилась на 5,6%, а за год – почти на треть», – отметил Брыкин.
Он пояснил, что снижение цен произошло благодаря увеличению производства на сибирских птицефабриках.
Также зафиксировано снижение цен на сливочное масло и сезонные овощи, включая капусту, свеклу, огурцы, помидоры, картофель, лук и чеснок. Наибольшее падение цен отмечено на огурцы – на 35,5%.
Наблюдается рост цен на кондитерские изделия, включая шоколад и карамель (на 2,6%).
По данным экспертов, годовая инфляция в регионе снижается третий месяц подряд и в июле составила 9,4%.
Ранее сообщалось, что цены на мясо могут подскочить на 12–15% во второй половине года.
12:39:40 02-09-2025
Какая хорошая новость. Побеждаем получается
13:10:36 02-09-2025
Олег Брыкин - лжец!
13:57:57 02-09-2025
Не с яйцами и маслам жив человек.
15:47:19 02-09-2025
Гость (13:57:57 02-09-2025) Не с яйцами и маслам жив человек.... Без яиц - это уже не человек
15:21:12 02-09-2025
этак скоро доплачивать будут...
17:36:53 02-09-2025
Мусик (15:21:12 02-09-2025) этак скоро доплачивать будут...... Кому доплатить чтобы этого Мусика заблокировали?
21:53:43 02-09-2025
Гость (17:36:53 02-09-2025) Кому доплатить чтобы этого Мусика заблокировали?... А сразу мне!
А то на НГ надо в Горный мотнуться...
17:10:27 02-09-2025
Ничего не дешевеет. Разве что овощи сезонные.