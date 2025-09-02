НОВОСТИОбщество

Цены на продукты в Алтайском крае снижаются: дешевеют яйца и масло

Годовая инфляция в регионе становится меньше третий месяц подряд

02 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае наблюдается снижение цен на ряд продовольственных товаров. Об этом сообщил заместитель управляющего Отделением Барнаул Центробанка РФ Олег Брыкин.

«Стоимость яиц за месяц опустилась на 5,6%, а за год – почти на треть», – отметил Брыкин.

Он пояснил, что снижение цен произошло благодаря увеличению производства на сибирских птицефабриках.

Также зафиксировано снижение цен на сливочное масло и сезонные овощи, включая капусту, свеклу, огурцы, помидоры, картофель, лук и чеснок. Наибольшее падение цен отмечено на огурцы – на 35,5%.

Наблюдается рост цен на кондитерские изделия, включая шоколад и карамель (на 2,6%).

По данным экспертов, годовая инфляция в регионе снижается третий месяц подряд и в июле составила 9,4%. 

Ранее сообщалось, что цены на мясо могут подскочить на 12–15% во второй половине года.

Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

"Из жиров — только соль". Как будут выживать россияне при постоянном росте цен на продукты

Наценка на товары первой необходимости в торговых сетях Алтайского края достигает 200%
НОВОСТИОбщество
Алтайский край цены инфляция Продукты

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

12:39:40 02-09-2025

Какая хорошая новость. Побеждаем получается

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:36 02-09-2025

Олег Брыкин - лжец!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:57 02-09-2025

Не с яйцами и маслам жив человек.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:19 02-09-2025

Гость (13:57:57 02-09-2025) Не с яйцами и маслам жив человек.... Без яиц - это уже не человек

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

15:21:12 02-09-2025

этак скоро доплачивать будут...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:36:53 02-09-2025

Мусик (15:21:12 02-09-2025) этак скоро доплачивать будут...... Кому доплатить чтобы этого Мусика заблокировали?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:53:43 02-09-2025

Гость (17:36:53 02-09-2025) Кому доплатить чтобы этого Мусика заблокировали?... А сразу мне!
А то на НГ надо в Горный мотнуться...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:27 02-09-2025

Ничего не дешевеет. Разве что овощи сезонные.

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров