Годовая инфляция в регионе становится меньше третий месяц подряд

02 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае наблюдается снижение цен на ряд продовольственных товаров. Об этом сообщил заместитель управляющего Отделением Барнаул Центробанка РФ Олег Брыкин.

«Стоимость яиц за месяц опустилась на 5,6%, а за год – почти на треть», – отметил Брыкин.

Он пояснил, что снижение цен произошло благодаря увеличению производства на сибирских птицефабриках.

Также зафиксировано снижение цен на сливочное масло и сезонные овощи, включая капусту, свеклу, огурцы, помидоры, картофель, лук и чеснок. Наибольшее падение цен отмечено на огурцы – на 35,5%.

Наблюдается рост цен на кондитерские изделия, включая шоколад и карамель (на 2,6%).

По данным экспертов, годовая инфляция в регионе снижается третий месяц подряд и в июле составила 9,4%.

Ранее сообщалось, что цены на мясо могут подскочить на 12–15% во второй половине года.