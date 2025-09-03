Россиян предупредили о подорожании куриного мяса на 15–25%

Главным фактором увеличения стоимости стал резкий рост цен на корма

03 сентября 2025, 11:42, ИА Амител

Колбаса и курица / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Цены на куриное мясо в России во второй половине 2025 года могут вырасти заметно сильнее, чем в первой. По прогнозу кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики и управления ИМЭС Люзы Байгузиной, в июле – декабре стоимость курятины окажется выше на 10–15% по сравнению с январем – июлем, а к концу года рост может достичь 15–25%. Об этом пишет "Газета.ru".

Экономист пояснила, что ключевой фактор подорожания – резкий скачок цен на корма, которые уже выросли в цене на 70%. Поскольку они составляют основную часть себестоимости, дальнейшее удорожание напрямую отражается на конечной цене.

Дополнительное давление создает и повышение тарифов на коммунальные услуги на 20%, что также увеличивает издержки производителей.

«Эти факторы могут оставаться актуальными во втором полугодии 2025 года, учитывая инфляционные тенденции и общие условия рынка труда», – отметила Байгузина.

При этом в первом полугодии 2025 года в России было произведено более 3,5 млн тонн куриного мяса. Экономист отметила, что рост производства способен слегка стабилизировать цены, но при высоком спросе и растущих издержках этого может оказаться недостаточно. Байгузина также подчеркнула, что следует учитывать возможное увеличение потребления куриного мяса внутри страны, что станет дополнительным драйвером роста цен.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозу консалтинговой компании Strategy Partners, во втором полугодии розничные цены на говядину и баранину могут вырасти на 12–15%.