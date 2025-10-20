Цены на шиномонтаж в Сибири подскочили на 18% за год

Абсолютным лидером по подорожанию стал Урал

20 октября 2025, 13:15, ИА Амител

Шины на автомобиле / Фото: amic.ru

В России ощутимо подорожал сезонный шиномонтаж – стоимость услуг на СТО и в шиномонтажных мастерских этой осенью выросла почти на пятую часть.

По данным "Известий", в Сибирском федеральном округе средняя цена за замену шин поднялась на 18,2%, достигнув 512 рублей за колесо. В Центральном округе рост составил 17,5% – до 700 рублей, а в Приволжском и Северо-Кавказском – по 17%, до 474 и 303 рублей соответственно.

Абсолютным лидером по подорожанию стал Уральский федеральный округ: здесь стоимость услуг увеличилась на 29,3%, и теперь за одно колесо в среднем берут 633 рубля. Это заметно выше среднероссийского уровня.

Эксперты связывают рост цен с увеличением расходов автосервисов и общим подорожанием бизнеса.

«Статистика Росстата, вероятно, отражает реакцию автосервисного рынка на рост финансовой нагрузки на бизнес», – пояснила директор международной франчайзинговой сети Fit Service Татьяна Овчинникова.

По словам директора по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Романа Тимашова, осень – это "золотая пора" для автосервисов, когда идет основной поток клиентов перед зимой.