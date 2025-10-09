"Дорожают по объективным причинам". Цены на зимнюю резину выросли на 30% в России

Удорожание продолжится как минимум до середины 2026 года

09 октября 2025, 17:20, ИА Амител

Шины на автомобиле / Фото: amic.ru

Цены на зимние шины в России выросли на треть и продолжат расти, предупреждают специалисты. По данным Минтранса РФ, менять резину рекомендуется при среднесуточной температуре +5...+7 градусов Цельсия, но сделать это необходимо до 1 декабря. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Согласно аналитике НАПИ, в сентябре 2025 года средняя стоимость комплекта зимних шин для легковых автомобилей (R13–R22,5) составила 27,7 тыс. рублей. За два сезона рост цен достиг 30,2%. Комплект для грузовиков (R19–R24) подорожал с 32 тыс. до 37,8 тыс. рублей, что составляет около 17,8%.

Продавцы отмечают, что отечественные шины подорожали в среднем на 25%, поэтому все больше покупателей выбирают продукцию китайских производителей. Классические иностранные бренды – Yokohama, Pirelli, Ikon (бывшая Nokian Tyres), Michelin – обошлись на 30% дороже, чем год назад.

По информации "Базы", рост цен связан с объективными причинами. В 2024 году урожай натурального каучука в Юго-Восточной Азии оказался низким из-за сильных дождей, что привело к росту стоимости сырья на 35%. Кроме того, цены на синтетический каучук также увеличились из-за подорожания нефти и атак на нефтеперерабатывающие заводы.