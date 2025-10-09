"Дорожают по объективным причинам". Цены на зимнюю резину выросли на 30% в России
Удорожание продолжится как минимум до середины 2026 года
09 октября 2025, 17:20, ИА Амител
Цены на зимние шины в России выросли на треть и продолжат расти, предупреждают специалисты. По данным Минтранса РФ, менять резину рекомендуется при среднесуточной температуре +5...+7 градусов Цельсия, но сделать это необходимо до 1 декабря. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно аналитике НАПИ, в сентябре 2025 года средняя стоимость комплекта зимних шин для легковых автомобилей (R13–R22,5) составила 27,7 тыс. рублей. За два сезона рост цен достиг 30,2%. Комплект для грузовиков (R19–R24) подорожал с 32 тыс. до 37,8 тыс. рублей, что составляет около 17,8%.
Продавцы отмечают, что отечественные шины подорожали в среднем на 25%, поэтому все больше покупателей выбирают продукцию китайских производителей. Классические иностранные бренды – Yokohama, Pirelli, Ikon (бывшая Nokian Tyres), Michelin – обошлись на 30% дороже, чем год назад.
По информации "Базы", рост цен связан с объективными причинами. В 2024 году урожай натурального каучука в Юго-Восточной Азии оказался низким из-за сильных дождей, что привело к росту стоимости сырья на 35%. Кроме того, цены на синтетический каучук также увеличились из-за подорожания нефти и атак на нефтеперерабатывающие заводы.
17:37:54 09-10-2025
А что не дорожает?
10:37:56 10-10-2025
Купил в прошломгоду китайские шины. 2шт, решил на передок получше сцепление сделать ... одна шина квадратная. на двух шиномонтажках, не смогли дать ума, на второй парни до последнего бились, раз 10 перебортовывали, она все равно винтом. На машину одеваешь, руль как перфоратор. От таких вибраций ступичный быстро ушатается, а он стоит как эта шина. В итоге буду выставлять на продажу и брать другие. потеря времени, денег. Китай это рулетка. А проверенные бренды потому и дороже, там и гарантии и поддержка и замены и не сталкивался с такой ерундой, круглое должно быть круглым.
10:59:35 10-10-2025
Если бы еще и резину хорошую можно было бы сейчас найти.